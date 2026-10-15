



Губернатор Волгоградской области анонсировал новые кадровые решения в органах власти и подведомственных учреждениях – руководящие посты получат профессионалы, способные противостоять новым вызовам и обеспечивать реализацию нацпроектов. До 1 ноября ведомства должны представить Андрею Бочарову предложения по повышению эффективности работы.

Политконсультант Ярослав Игнатовский отмечает системность кадровой работы главы региона и акцентирует внимание: после прошедших выборов требования к управленческой команде, предъявляемые Бочаровым, неуклонно растут.

– В Волгоградской области выборы завершились, а требования к управленческой команде растут. Андрей Бочаров продолжает донастройку системы управления: до 1 ноября ведомства должны представить предложения по повышению эффективности своей работы. Возглавив региональную группу «Единой России» на выборах, Бочаров связал партийный результат со своей личной ответственностью. Исполнение обязательств перед людьми для него всегда было и остается важной задачей. И после голосования губернатор обозначил реализацию Народной программы и проектов развития региона среди приоритетов команды. Хотя стоит отметить, что серьезные требования к управленческой команде Бочаров предъявлял и до выборов – эта работа шла всегда. Но сейчас, на текущем историческом этапе, она важна как никогда, – отметил политконсультант.

Игнатовский напоминает: в начале 2026 года кадровые перестановки уже случались. И это, по его мнению, дало позитивный результат.

– Губернатор четко обозначил ситуацию: в первом полугодии 2026 года уже были приняты конкретные решения (на 15% сократили расходы на управленческую деятельность в органах власти, в пределах 12% – в подведомственных организациях), и это привело к позитивным результатам в виде плановой реализации важных проектов развития. Сэкономленные при этом средства направили на поддержку участников спецоперации. Однако по отдельным направлениям сохраняется слабая координация и недостаточный контроль, что, к примеру, мешает добиться качественных изменений в услугах для жителей. И вот это предстоит изменить, – пояснил Игнатовский.

Следующий шаг предусматривает сокращение общеуправленческих расходов еще как минимум на 10% и расширение электронных услуг.

– Практический критерий здесь прост: меньше расходов на содержание аппарата, лучше организация работы и удобнее услуги для жителей. Именно по этим изменениям можно будет оценить эффективность донастройки. Послевыборный период Бочаров явно не рассматривает, как время для снижения политической активности и контроля, он явно нацелен на успешное выполнение президентских задач, нацпроектов и региональных программ развития, – подчеркнул эксперт.

По прогнозу Игнатовского, о новых кадровых решениях Андрея Бочарова волгоградцы услышат в самое ближайшее время.

– Очевидно, что уже в ближайшее время предстоит ждать как структурных изменений, так и кадровых – под конкретные задачи нужны управленцы, способные принимать решения, координировать исполнение и отвечать за сроки.