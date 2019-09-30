



Региональный оператор продолжает вести работу по увеличению контейнерного парка в Волгоградской области.

Только в сентябре регоператор установил 1 800 современных евроконтейнеров в населенных пунктах региона. Так, в Новониколаевский район поступило 350 емкостей, в Палласовский — 450, в Михайловский — 1000. Всего в области установлено 28 676 контейнеров для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

«Работа регионального оператора направлена на реализацию множества задач, одна из них – обеспечить жителей области качественным оказанием услуг по обращению с ТКО в каждом населённом пункте, — заявили ИА «Высота 102» в компании «Управление отходами – Волгоград». — Для осуществления поставленных задач приобретаются новые контейнеры, используется современная техника. В том числе отходы направляются согласно законодательству на безопасную обработку».

Напомним, за первое полугодие регоператором собрано около 3 млн твердых коммунальных отходов, что соответствует территориальной схеме обращения с отходами на территории Волгоградской области.



