Политика 30.09.2019 10:21
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30.09.2019 10:21
Президиум регионального политсовета "Единой России", который собрался сегодня перед первым заседанием Волгоградской областной думы нового созыва, так и не смог выбрать одного из двух кандидатов на должность руководителя партийной фракции в заксобрании. Как сообщает ИА "Высота 102", на эту должность претендуют двое - Михаил Струк и Владимир Ефимов. Примечательно, что оба в облдуме прошлого созыва работали в комитете по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию. Владимир Ефимов возглавлял комитет, а Михаил Струк, который является кандидатом сельскохозяйственных наук, был рядовым членом. Сегодня старшие товарищи по партии оказались в замешательстве, кому отдать предпочтение. Четких указаний за кого голосовать, видимо, пока не поступило.
Отметим, что фракция "Единой России" является самой многочисленной в новом составе Волгоградской областной думы, и имеет так называемый контрольный пакет голосов. Интрига, как ожидается, разрешится сегодня на первом заседании фракции "Единая Россия", которое пройдет перед началом заседания Волгоградской областной думы нового созыва. Лидера фракции изберут тайным голосованием - так прописано в Уставе партии.
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