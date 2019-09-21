Спорт

Волгоградский «Ротор» проиграл «Балтике» в Калининграде

Спорт 21.09.2019 20:54
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21.09.2019 20:54

Сегодня волгоградский «Ротор» в рамках 14-го тура Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020 встретился с командой ФК «Балтика». Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом  2:1 . В первом тайме голов забито не было. После перерыва, на 51-й минуте игры мяч в ворота хозяев поля забил Камиль Муллин. Под занавес матча на 87-й минуте балтийцы сравняли счет, забив ответный гол. А затем на 90-й минуте в воротах волгоградцев оказался еще один мяч. На матче в Калининграде присутствовали немногим более 5 тысяч зрителей. Прилетели поддержать родную команду и болельщики из Волгограда. Их было около 50 человек. 

По итогам сегодняшнего дня «Ротор» - на 3-м месте в турнирной таблице ФНЛ с 25-ю очками. «Балтика» занимает 19-е место. Следующую игру «Ротор» проведет на «Волгоград Арене» с командой «СКА-Хабаровск». Вчера хабаровчане обыграли «Енисей» со счетом 2:0.

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