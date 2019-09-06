Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде дело благоустройства дошло до Александровского сквера

Аналитика 06.09.2019 20:09
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06.09.2019 20:09



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: детей сбили на пешеходном переходе, завтра «день тишины»,  сожжение конопли, преображение Александровского сквера, Пост №1 и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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