Аналитика 06.09.2019 20:09
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06.09.2019 20:09
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: детей сбили на пешеходном переходе, завтра «день тишины», сожжение конопли, преображение Александровского сквера, Пост №1 и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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