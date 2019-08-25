Политика

В Волгограде участники митинга КПРФ «потеряли» своих лидеров

Политика 25.08.2019 18:50
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25.08.2019 18:50



Без участия первых лиц Сталинградского обкома проходит в эти минуты митинг волгоградских коммунистов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», региональный лидер партии Тамара Головачева, ее «правая рука» Алексей Буров, возглавляющие  предвыборный список в облдуму, на политической акции своих соратников пока отсутствуют. В рядах активистов замечен только секретарь обкома Андрей Шевченко.



Мероприятие собрало около 200 человек. Однако плакатов в руках митингующих немного. Пара из них посвящена главному оппоненту КПРФ на предстоящих выборах - партии власти. На другой растяжке написано: «Нет честных выборов – нет законной власти». 



Присутствуют на коммунистическом митинге и гости из соседнего региона. Как и было анонсировано организаторами, на акцию приехал депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко. Его фамилию коммунисты ранее называли в качестве одного из претендентов на выдвижение в губернаторы Волгоградской области от КПРФ. Кандидатом от партии в итоге стал не он, а руководитель фракции КПРФ в Волгоградской облдуме. Алексей Буров. 
Бондаренко известен своим видеоблогом  «Дневник депутата». Народный избранник прославился тем, что пытался прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Но вскоре пришел к выводу, что столь скромное питание ухудшает здоровье.


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