«Высота 102»ТВ: Мошенники магической квалификации атакуют пенсионеров в Волгограде

В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: доверчивые пенсионеры изо дня в день становятся жертвами мошенников, будущую красоту ЦПКиО подчеркнут подсветкой, в краеведческом музее юных волгоградцев «погрузили» в историю и другие темы дня.





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