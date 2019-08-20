





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: «единороссы» получили установку не давать пустых обещаний, жители частного сектора разбираются в двойных счетах за воду, для завершения ремонта дорог нужны подрядчики порасторопнее,сильная жара накрывает регион на исходе календарного лета и другие темы дня.





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