Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде «Единой России» дали установку не врать людям

Аналитика 20.08.2019 20:09
12141 8
20.08.2019 20:09



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: «единороссы» получили установку  не давать пустых обещаний, жители частного сектора разбираются в двойных счетах за воду, для завершения ремонта дорог нужны подрядчики порасторопнее,сильная жара накрывает регион на исходе календарного лета и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
«Высота 102»ТВ: В Волгограде суд поставил точку в деле об убийстве на парковке из-за громкой музыки
16.08.2019 20:25
52287 0
«Высота 102»ТВ: На самый верх «Родины - матери» в Волгограде провели водопровод
24.07.2019 20:04
55013 2
«Высота 102»ТВ: В Волгограде шквалистый ветер разбушевался
05.08.2019 20:13
45851 0
Аналитика
20.08.2019 14:08
Аналитика 20.08.2019 14:08
9065 30 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.08.2019 11:23
Аналитика 20.08.2019 11:23
8757 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.08.2019 10:12
Аналитика 20.08.2019 10:12
7864 19 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.08.2019 19:57
Аналитика 19.08.2019 19:57
44250 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.08.2019 14:34
Аналитика 19.08.2019 14:34
8065 31 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.08.2019 09:56
Аналитика 18.08.2019 09:56
3838 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.08.2019 20:25
Аналитика 16.08.2019 20:25
52287 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.08.2019 08:26
Аналитика 16.08.2019 08:26
4169 12 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.08.2019 20:08
Аналитика 14.08.2019 20:08
36287 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.08.2019 18:07
Аналитика 14.08.2019 18:07
4396 33 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.08.2019 18:03
Аналитика 14.08.2019 18:03
1226 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.08.2019 20:11
Аналитика 13.08.2019 20:11
35538 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.08.2019 10:34
Аналитика 13.08.2019 10:34
3803 15 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.08.2019 21:26
Аналитика 12.08.2019 21:26
27148 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.08.2019 18:06
Аналитика 12.08.2019 18:06
12470 18 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:09
«Высота 102»ТВ: В Волгограде «Единой России» дали установку не врать людямСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
В Волгограде суд смягчил наказание участнику «перестрелки» возле ночного клубаСмотреть фотографии
17:24
В Волгоградской области за три года хотят избавить школы от протекающих крышСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
В парке Волгограда на месте печально известного фонтана построят новыйСмотреть фотографии
16:38
В ВолгГТУ продолжается набор на заочную форму обученияСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде поезда заревут в память о жертвах бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
16:07
Волгоградская область провожает лето адской жаройСмотреть фотографии
15:35
Мобильный интернет МегаФона вновь признали самым быстрымСмотреть фотографии
15:35
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы «скрыл» от избирателей тысячи квадратных метров земель и недвижимостиСмотреть фотографии
15:02
Страховщик Сбербанка подготовил спецпредложения ко Дню знанийСмотреть фотографии
14:26
На «Красном Октябре» открылся автотерминал для поставщиков металлоломаСмотреть фотографии
14:08
Волгоград протестировали на активность малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
13:29
Дзержинский район Волгограда растет вширь и ввысьСмотреть фотографии
13:28
Волгоградский облсуд разрешил экс-депутату гордумы поменять место жительстваСмотреть фотографии
12:19
«Забыли про приз?»: жителей Волгоградской области удивили новые строчки в налоговых квитанцияхСмотреть фотографии
11:31
Хутор под Урюпинском соединят с цивилизацией новой дорогойСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде подсчитали траты на сборы ребенка в школуСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде для завершения ремонта дорог ищут расторопных подрядчиковСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области увеличилось количество умерших от ракаСмотреть фотографии
19:57
«Высота 102»ТВ: В Волгограде рак мозга будут лечить на лучшем в мире оборудовании Смотреть фотографииCмотреть видео
19:38
Скандальный худрук Волгоградского НЭТа покидает должностьСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде иномарка врезалась в столб – водитель погибСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде «БМВ» взял на таран «МАЗ»Смотреть фотографии
17:16
В Волгограде нашли похитителей плаката кандидата в депутаты облдумыСмотреть фотографии
16:32
Обвиняемый в убийстве двоих человек в Волгоградской области захотел домойСмотреть фотографии
15:19
Растет как на дрожжах: на заводах Волгоградской области увеличилась зарплатаСмотреть фотографии
15:10
В Волгоградской области перед выборами в ход пошли «пацанские понятия» Смотреть фотографии
14:44
В Волгограде успешно реализован проект по очистке бишофита от сульфатовСмотреть фотографии
14:34
Счетная палата России выяснила, что стало с пенсиями через полгода после реформыСмотреть фотографии
14:19
В центре Волгограда снесут ржавые гаражиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 