Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде рак мозга будут лечить на лучшем в мире оборудовании

Аналитика 19.08.2019 19:57
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19.08.2019 19:57



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в Волгоградский онкоцентр пришло «космическое» оборудование, ржавые гаражи в центре придется снести, полицейские переживают за велосипедистов, марихуана в мыле и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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