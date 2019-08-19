





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в Волгоградский онкоцентр пришло «космическое» оборудование, ржавые гаражи в центре придется снести, полицейские переживают за велосипедистов, марихуана в мыле и другие темы дня.





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