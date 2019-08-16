



Неудовлетворительное состояние кинотеатра «Юбилейный» стало поводом для обращения прокуратуры в суд. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную пресс-службу надзорного органа, иск предъявлен к собственнику исторического здания - ООО «Плюс». Здание кинотеатра в Красноармейском районе, построенное в 1975 году, включено в список объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране как памятник истории и культуры регионального значения.

В прокурорском иске поставлен вопрос об обязании ООО «Плюс» разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта, согласовать ее с комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, а также за свой счет выполнить указанные работы.

Требования прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме, судебное решение вступило в законную силу. Его исполнение взято на контроль прокуратурой Красноармейского района.



