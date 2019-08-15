Экология

Астраханцы «выпросили» больше воды у Волжской ГЭС ради спасения обезвоженных сел

Экология 15.08.2019 08:43
11409 5
15.08.2019 08:43


На заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, в котором приняли участие представители регионов и «РусГидро»,  принято решение об увеличении сбросов воды на Волжской ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Росводресурсов, правда, это увеличение будет небольшим. Так, с 13 августа объемы сброса составят 5600-5900 куб.м./сек, а до этого периода было 5300-5500 куб.м/сек. 
Такую «щедрость» в Росводресурсах объяснили стабилизацией гидрологической и водохозяйственной обстановки в бассейнах водохранилищ из-за обильных дождей, прошедших в июле. Так, суммарный приток воды в водохранилища каскада в июле составил 15,4 км3 (норма14,2 км3).
В августе больше нормы прогнозируется приток воды Куйбышевское и Камское водохранилища, в остальные водохранилища каскада - близким или меньше нормы. 
Накопленный объем водных ресурсов в Куйбышевском водохранилище позволяет увеличить в предстоящий период сбросные расходы на Нижнюю Волгу до 5600-5900 куб.м/с в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на водных объектах, а также повышения водообеспеченности населенных пунктов Астраханской области, подчеркнули на заседании межведомственной группы, принимая решение об увеличении сбросов. Данный режим работы Волжской ГЭС будет действовать до 10 августа. 
Напомним, недостаток воды испытывают и в Волгоградской области. Ранее региональные власти заявили о начале подкачки воды насосными станциями в пересыхающую из-за маловодья Волго-Ахтубинскую пойму. Всего планируется закачать 2,5 млн. кубометров воды. В администрации Волгоградской области выразили уверенность, что искусственное наполнение двух трактов – Каширинского и Краснослободского – позволит напитать связанные с ними ерики и обеспечить жителей, пользующихся скважинами и колодцами, живительной влагой. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Под Волгоградом ликвидируют вспышку африканской чумы свиней
16.07.2019 13:36
3584 5
В проблемном районе Волгоградской области произошли повторные вспышки АЧС
07.08.2019 09:51
3602 6
В Волгоградской области ветслужбу обвиняют в небрежной работе по ликвидации очага АЧС
25.07.2019 09:49
4788 2
Экология
14.08.2019 14:27
Экология 14.08.2019 14:27
5952 10 Обсудить

0
Далее
Экология
08.08.2019 17:13
Экология 08.08.2019 17:13
4364 1 Обсудить

0
Далее
Экология
08.08.2019 10:09
Экология 08.08.2019 10:09
2389 3 Обсудить

0
Далее
Экология
07.08.2019 09:51
Экология 07.08.2019 09:51
3602 6 Обсудить

0
Далее
Экология
05.08.2019 07:36
Экология 05.08.2019 07:36
7598 21 Обсудить

0
Далее
Экология
01.08.2019 15:31
Экология 01.08.2019 15:31
5792 5 Обсудить

0
Далее
Экология
31.07.2019 17:08
Экология 31.07.2019 17:08
3557 7 Обсудить

0
Далее
Экология
25.07.2019 09:49
Экология 25.07.2019 09:49
4788 2 Обсудить

0
Далее
Экология
22.07.2019 08:43
Экология 22.07.2019 08:43
3906 14 Обсудить

0
Далее
Экология
20.07.2019 13:43
Экология 20.07.2019 13:43
5677 0 Обсудить

0
Далее
Экология
18.07.2019 14:06
Экология 18.07.2019 14:06
4997 12 Обсудить

0
Далее
Экология
17.07.2019 12:34
Экология 17.07.2019 12:34
1419 1 Обсудить

0
Далее
Экология
17.07.2019 09:35
Экология 17.07.2019 09:35
2157 4 Обсудить

0
Далее
Экология
16.07.2019 13:36
Экология 16.07.2019 13:36
3584 5 Обсудить

0
Далее
Экология
12.07.2019 12:29
Экология 12.07.2019 12:29
14320 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:37
В Волгоградской области на время закрыли трассы для большегрузов из-за жары
12:04
Волгоградское УФАС набирает общественников в «антимонопольный дозор»Смотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области кандидат-миллиардер запутался в остатках денегСмотреть фотографии
11:15
На Второй Продольной в Волгограде столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде возбудили уголовное дело по факту гибели 2-летней девочки в бассейнеСмотреть фотографии
09:51
За летний сезон на «смертельной» трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград» произошло 138 ДТПСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области пьяницу-водителя отправили в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
09:40
В Волжском молодую маму-сироту чиновники оставили без пособияСмотреть фотографии
08:43
Астраханцы «выпросили» больше воды у Волжской ГЭС ради спасения обезвоженных селСмотреть фотографии
20:58
Волгоградский "Ротор" выиграл у "Нефтехимика" из Нижнекамска и вырвался на первое местоСмотреть фотографии
20:17
В Кировском районе Волгограда двухлетняя девочка утонула в бассейнеСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде УК ответит штрафом за несущие угрозу балконыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
В Дзержинском районе Волгограда загорелся "Франтэль"Смотреть фотографии
18:07
В Волгоградской области подсчитали средний размер пенсийСмотреть фотографии
18:03
Волгоград не бьет рекорды по доступности квартир эконом-классаСмотреть фотографии
17:34
Московские эксперты рассказали журналистам Волгоградской области о том, как поймать ДзенСмотреть фотографии
17:32
Жители глубинки Волгоградской области потеряли деньги в лопнувшем кооперативе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:33
Облсуд "не поверил слезам" экс-юриста мэрии Волгограда после фиаско на выборах губернатораСмотреть фотографии
15:28
Ворошиловский торговый центр: мы просто делаем мечты реальностьюСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде скончался бывший депутат областной думыСмотреть фотографии
15:24
Выбросившую в Волгограде тело младенца в мусорный контейнер мать-убийцу будут лечитьСмотреть фотографии
14:27
Свалку на берегу реки Царицы в Волгограде уберут за счет федерального центраСмотреть фотографии
12:41
В налоговых инспекциях Волгоградской области – кадровый голодСмотреть фотографии
12:14
Судьи и правоохранители под Волгоградом трудятся в окружении дурмана
12:04
В Волгограде аптеки наказали за препятствия для инвалидовСмотреть фотографии
12:03
Облсуд сохранил «отхожее место» для волгоградцевСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде онкобольной получил лекарства в судеСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде в детском парке злой резиновой сказке пришел хороший конецСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде зять из Ростова-на-Дону убил тещу и ранил шурина ради квартирыСмотреть фотографии
10:51
Судебные приставы повесили на волгоградскую пенсионерку чужие долги Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 