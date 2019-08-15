Астраханцы «выпросили» больше воды у Волжской ГЭС ради спасения обезвоженных сел

Экология 15.08.2019 08:43
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15.08.2019 08:43
На заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, в котором приняли участие представители регионов и «РусГидро», принято решение об увеличении сбросов воды на Волжской ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Росводресурсов, правда, это увеличение будет небольшим. Так, с 13 августа объемы сброса составят 5600-5900 куб.м./сек, а до этого периода было 5300-5500 куб.м/сек.
Такую «щедрость» в Росводресурсах объяснили стабилизацией гидрологической и водохозяйственной обстановки в бассейнах водохранилищ из-за обильных дождей, прошедших в июле. Так, суммарный приток воды в водохранилища каскада в июле составил 15,4 км3 (норма14,2 км3).
В августе больше нормы прогнозируется приток воды Куйбышевское и Камское водохранилища, в остальные водохранилища каскада - близким или меньше нормы.
Накопленный объем водных ресурсов в Куйбышевском водохранилище позволяет увеличить в предстоящий период сбросные расходы на Нижнюю Волгу до 5600-5900 куб.м/с в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на водных объектах, а также повышения водообеспеченности населенных пунктов Астраханской области, подчеркнули на заседании межведомственной группы, принимая решение об увеличении сбросов. Данный режим работы Волжской ГЭС будет действовать до 10 августа.
Напомним, недостаток воды испытывают и в Волгоградской области. Ранее региональные власти заявили о начале подкачки воды насосными станциями в пересыхающую из-за маловодья Волго-Ахтубинскую пойму. Всего планируется закачать 2,5 млн. кубометров воды. В администрации Волгоградской области выразили уверенность, что искусственное наполнение двух трактов – Каширинского и Краснослободского – позволит напитать связанные с ними ерики и обеспечить жителей, пользующихся скважинами и колодцами, живительной влагой.
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