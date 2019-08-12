Аналитика

С инфляцией в Волгоградской области все хорошо – она падает

Аналитика 12.08.2019 18:06
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12.08.2019 18:06


Индекс потребительских цен  в Волгоградской области за июль 2019 года составил 99,9%. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, показатель, характеризующий уровень инфляции?  в среднем по Российской Федерации -  выше (100,2%).
Снижение инфляции произошло за счет продуктов питания (индекс - 99,0%). За месяц подешевели картофель – на 20%, овощи – на 13%, сахар – на 8%. Средний уровень цен на непродовольственные товары увеличился за месяц незначительно – на 0,1%. Услуги подорожали на 1,1%, в основном, за счет повышения стоимости билетов на железнодорожном и воздушном транспорте, тарифов на коммунальные услуги и услуги связи.

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