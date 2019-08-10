В Волгограде проходят пикеты в поддержку независимых московских кандидатов

Политика 10.08.2019 15:56
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10.08.2019 15:56
Сегодня в Волгограде около двух десятков человек вышли в пикеты-"змейки" в знак солидарности с акцией в поддержку независимых кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму, которая проходит в настоящее время в столице. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в Волгограде пикеты проходят на Аллее Героев. В ней приняли участие люди разного возраста, которые встали в очередь. чтобы развернуть свой плакат. Волгоградцы сменяют друг друга с лозунгами «Выборы без выбора», «Допускайте, а не сажайте», «Мне не все равно» и т.д. К участникам пикета подходили сотрудники полиции и просили волгоградцев предъявить документы. Однако никаких претензий к горожанам они не высказывали.
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