В Волгограде проходят пикеты в поддержку независимых московских кандидатов

Сегодня в Волгограде около двух десятков человек вышли в пикеты-"змейки" в знак солидарности с акцией в поддержку независимых кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму, которая проходит в настоящее время в столице. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в Волгограде пикеты проходят на Аллее Героев. В ней приняли участие люди разного возраста, которые встали в очередь. чтобы развернуть свой плакат. Волгоградцы сменяют друг друга с лозунгами «Выборы без выбора», «Допускайте, а не сажайте», «Мне не все равно» и т.д. К участникам пикета подходили сотрудники полиции и просили волгоградцев предъявить документы. Однако никаких претензий к горожанам они не высказывали.