Здравоохранение

Больницы Волгоградской области получат лекарства и подгузники для безнадежных пациентов

Здравоохранение 05.08.2019 15:04
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05.08.2019 15:04


Медицинские учреждения Волгоградской области получат лекарственные препараты  и средства личной гигиены в рамках паллиативной помощи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, среди получателей – 27 медицинских учреждений региона, в Волгограде это больница №24 и областной хоспис. На лекарства для этих больниц выделен 1 миллион рублей. Около 6,7 миллиона рублей направят на закупку подгузников и пеленок для пяти медучреждений – больницы №24, хосписа, а также Камышинской, Еланской и Урюпинской ЦРБ.
Напомним, Волгоградская область вошла в пилотный проект по развитию  сети амбулаторных кабинетов и выездных бригад паллиативной помощи. В этом году на эти цели планируется потратить около 100 миллионов рублей. 

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