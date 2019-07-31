





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: прокуроры эффективно вмешались в историю с горькими слезами участника ВОВ, в резонансном деле о трагедии с катамараном появились новые обвиняемые, стрельцы - основатели Царицына окончательно «помолодеют» ко Дню города, на «Красном Октябре» завершили ремонт мужских бытовок ЭСПЦ-2 и другие темы дня.





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