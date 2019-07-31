Аналитика 31.07.2019 20:07
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31.07.2019 20:07
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: прокуроры эффективно вмешались в историю с горькими слезами участника ВОВ, в резонансном деле о трагедии с катамараном появились новые обвиняемые, стрельцы - основатели Царицына окончательно «помолодеют» ко Дню города, на «Красном Октябре» завершили ремонт мужских бытовок ЭСПЦ-2 и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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