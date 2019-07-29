Здравоохранение 29.07.2019 13:17
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29.07.2019 13:17
За первую половину 2019 года в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» банк ВТБ помог в приобретении медицинского оборудования 13 детским медицинским учреждениям в разных регионах России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, больницам вручили денежные сертификаты на общую сумму 40 млн рублей, а маленькие пациенты увидели интерактивные спектакли и получили памятные подарки.
В этом году праздники для малышей, которые находятся в больнице на лечении, проходят с участием героев популярного мультфильма «Маша и Медведь». В ходе спектакля любимые всеми персонажи рассказывают ребятам о правилах здорового образа жизни, дружбе и взаимопомощи. Более тысячи детей уже увидели спектакли с участием героев мультфильма.
Акции уже дважды прошли в Москве, а также в Челябинске, Архангельске, Омске, Саратове, Кемерово, Таганроге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре, Анапе и Магадане. С этого года банк ВТБ увеличил размер пожертвований для региональных больниц в 2 раза (с 1,5 до 3 млн рублей).
«В 2003 году в банке было принято решение оказывать помощь детским лечебным учреждениям. Помогая больницам, мы можем помочь сразу очень многим детям, нуждающимся в этом. За эти годы мы оказали финансовую поддержку больницам на сумму более 400 млн рублей. Я хочу обратить внимание на то, что на эти средства больницы приобретают именно то оборудование, которое им сейчас необходимо. Мы верим, что выбрали для поддержки очень важную для нашей страны тему — тему развития детского здравоохранения. Каждый год мы видим результаты наших усилий и планируем продолжать развивать программу», — подчеркнул вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.
До конца года мероприятия программы пройдут еще в 11 городах России: в Мурманске, Южно-Сахалинске, Астрахани, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Ставрополе, Пскове, Волгограде, Барнауле, Москве.
Справка.В рамках собственной благотворительной программы «Мир без слёз», которая реализуется уже 16 лет, банк оказал помощь сотням детских больниц в 52 регионах России.
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