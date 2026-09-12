Пять рейсов задержаны, один отменен в аэропорту Волгограда





В аэропорту Волгограда сегодня, 12 сентября, фиксируется сбой в расписании авиарейсов. По данным электронного табло, отменен прилет самолета из Шереметьево авиакомпании «Победа», который должен был приземлиться в 9-05 ч. Еще один самолет из Шереметьево авиакомпании «Россия» прибудет в воздушную гавань «Сталинград» в 11-30 ч. вместо 9-30 ч. Соответственно, смещено время вылета из Волгограда этого самолета.

Задержки коснулись еще двух рейсов. Прилет борта из северной столицы ожидается вместо 19-00 ч. в 21-00 ч. Также на два часа переносится отправление самолета в Санкт-Петербург. С двухчасовым опозданием вылетит и борт в Ереван – в 22-40 ч. вместо 20-40 ч.





