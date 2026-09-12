Нулевую продольную в Волгограде закроют в семь утра





Сегодня, 12 сентября, на участке Нулевой продольной магистрали, ограниченном улицами Комсомольской и 7-й Гвардейской, с семи часов утра вводится пешеходный режим. Ограничения будут действовать до двух часов дня и связаны с проведением легкоатлетического пробега «Волгоградская миля», напомнили в мэрии.

Трасса забегов проложена по рокадной автодороге от мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» до ул. 7-й Гвардейской. Стартует мероприятие в 10-00 ч.



Напомним, в рамках забега можно будет пробежать разные дистанции. 1589 м преодолеют школьники, студенты вузов и ссузов города. Кроме того, будут организованы забеги среди семейных команд на дистанции равной возрасту города – 437 м.





