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Общество

Нулевую продольную в Волгограде закроют в семь утра

Общество 12.09.2026 05:53
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12.09.2026 05:53


Сегодня, 12 сентября,  на участке Нулевой продольной магистрали, ограниченном улицами Комсомольской и 7-й Гвардейской, с семи часов утра вводится пешеходный режим. Ограничения будут действовать до двух часов дня и связаны с проведением легкоатлетического пробега «Волгоградская миля», напомнили в мэрии. 

Трасса забегов проложена по рокадной автодороге от мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» до ул. 7-й Гвардейской. Стартует мероприятие в 10-00 ч. 

Напомним, в рамках забега можно будет пробежать разные дистанции. 1589 м преодолеют  школьники, студенты вузов и ссузов города. Кроме того, будут организованы забеги среди семейных команд на дистанции равной возрасту города – 437 м. 


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