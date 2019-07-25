





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: очередная нелегальная маршрутка с пассажирами попала в ДТП, проблемным территориям Тракторозаводского района Волгограда пообещали комплексное благоустройство, патрули ДПС на ходу сканируют автомобили хозяев-нарушителей, мэрия взяла под свой контроль сезонную продажу арбузов и другие темы дня.





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