Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде над пивнушками Тракторозаводского района нависла угроза

Аналитика 25.07.2019 20:12
12619 8
25.07.2019 20:12



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: очередная нелегальная маршрутка с пассажирами попала в ДТП, проблемным территориям Тракторозаводского района Волгограда пообещали комплексное благоустройство, патрули ДПС на ходу сканируют автомобили хозяев-нарушителей, мэрия взяла под свой контроль сезонную продажу арбузов и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.



Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
«Высота 102»ТВ: На самый верх «Родины - матери» в Волгограде провели водопровод
24.07.2019 20:04
53061 2
«Меня это бесит!»: Волгоградцы о причинах собственной агрессии
30.06.2019 18:16
46857 20
«Высота 102 ТВ»: Заключенные помогают вернуть былое величие Дворцу спорта Волгограда
05.07.2019 20:01
41080 0
Аналитика
24.07.2019 20:04
Аналитика 24.07.2019 20:04
53061 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.07.2019 20:01
Аналитика 23.07.2019 20:01
38301 4 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.07.2019 20:05
Аналитика 22.07.2019 20:05
26437 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.07.2019 20:01
Аналитика 19.07.2019 20:01
34795 34 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.07.2019 20:01
Аналитика 18.07.2019 20:01
47978 4 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.07.2019 20:07
Аналитика 17.07.2019 20:07
42741 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.07.2019 20:06
Аналитика 16.07.2019 20:06
33066 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
15.07.2019 20:02
Аналитика 15.07.2019 20:02
40822 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.07.2019 19:12
Аналитика 14.07.2019 19:12
30627 12 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.07.2019 20:04
Аналитика 12.07.2019 20:04
41410 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
11.07.2019 20:23
Аналитика 11.07.2019 20:23
45374 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.07.2019 20:00
Аналитика 10.07.2019 20:00
44105 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.07.2019 20:01
Аналитика 09.07.2019 20:01
35068 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.07.2019 20:03
Аналитика 08.07.2019 20:03
42504 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.07.2019 11:01
Аналитика 08.07.2019 11:01
3401 16 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:12
«Высота 102»ТВ: В Волгограде над пивнушками Тракторозаводского района нависла угроза Смотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Сбербанк и Mail.ru Group создадут стратегическое партнерство на крупнейших потребительских рынках России — транспорта и едыСмотреть фотографии
17:13
На «Красном Октябре» в Волгограде впервые за десятилетия отремонтировали пешеходную эстакадуСмотреть фотографии
17:04
Служба безопасности Украины задержала танкер, принадлежавший волгоградской компанииСмотреть фотографии
16:49
Россельхозбанк увеличит кредитную поддержку малого и среднего бизнеса Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:28
«Полный бардак»: ветслужба скрыла данные о вспышке опасного заболевания под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:38
ЛДПР ведет в Волгоградскую облдуму безработного депутата с приличным доходомСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде огласили приговор виновнику ДТП с тремя погибшимиСмотреть фотографии
14:14
Волгоградского бизнесмена отправили в колонию-поселение за оставленные за рубежом 495 млн рублейСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде маршрутка-"нелегал" влетела в столб, есть пострадавшие (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:45
На «КАУСТИКе» выбрали лучших по профессииСмотреть фотографии
12:23
Непогода накроет Волгоград: коммунальщики приведены в повышенную готовностьСмотреть фотографии
11:46
Обвиняемый в неповиновении сотруднику ФСБ Музраев-младший снова не пришел в суд Волгограда Смотреть фотографии
11:33
В Волгограде мэрия взяла под контроль продажу арбузов и дыньСмотреть фотографии
10:39
«Искусство против пластика»: на фестивале «Берег» соберут панно из пластиковых крышекСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде пассажирка вывалилась из маршрутки на дорогу Смотреть фотографии
09:51
В Волгограде за реконструкцию парка им. Гагарина берется местный подрядчикСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области ветслужбу обвиняют в небрежной работе по ликвидации очага АЧССмотреть фотографии
20:04
«Высота 102»ТВ: На самый верх «Родины - матери» в Волгограде провели водопровод Смотреть фотографииCмотреть видео
18:51
Под Волгоградом электрик разбился при падении с 5-метровой высотыСмотреть фотографии
18:25
Трое кандидатов в губернаторы Волгоградской области споткнулись о муниципальный фильтрСмотреть фотографии
17:08
Все ее трещинки: статую «Родина-мать» в Волгограде реставрируют сантиметр за сантиметром Смотреть фотографии
16:31
МегаФон добавил новое решение в защите от киберугрозСмотреть фотографии
15:37
Спешил на море: водителя из Башкирии проверяют на причастность к гибели семейной пары в ДТП под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Жителей села в Волгоградской области перед выборами избавили от транспортных мученийСмотреть фотографии
15:05
Дворец спорта в Волгограде «окутают сетями» почти за 33 млн рублейСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде столкнулись трамвай и иномарка (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:40
В деле о крушении катамарана могут появиться новые фигуранты из числа силовиков ВолгоградаСмотреть фотографии
12:38
«В стиле 90-х»: в Волгограде ограбили троих подростков, одному сломали челюстьСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде пьяный мужчина убил свою собаку молоткомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 