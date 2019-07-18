Экология

В Волгограде растущая свалка у реки Царица соперничает с проектом благоустройства

Экология 18.07.2019 14:06
336 4
18.07.2019 14:06


Вопиющая ситуация с регулярным сбросом строительного мусора в реку Царица сложилась в частном секторе Ворошиловского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в самом конце улицы Восточной наблюдается душераздирающая картина - неизвестные лица чуть ли не в промышленных масштабах свозят сюда ТКО. Происходит это на глазах местных жителей, которые, впрочем, проявляют полное равнодушие. По крайней мере, съемочной группе ИА «Высота 102» так и не удалось найти хоть кого-то, кто искренне переживает из-за происходящего совсем рядом. Так, дама, живущая в частном доме буквально в нескольких метрах от помойки, заявила корр. информагентства, что ее не касается кто, как и почему выбрасывает мусор в реку. Мужчина из дома по соседству также высказался в духе, что заезжает в свой двор с другой стороны и никакой свалки не видит. 

Впрочем, люди подтверждают, что регулярно видят тяжелый транспорт, проезжающий в сторону берега. Здесь, среди камышовых зарослей и наступающего мусора пока еще течет прозрачная Царица и снуют синие стрекозы, а совсем рядом - за глухими заборами частных владений проживают граждане, которых не заботит приближение экологической катастрофы. 

Свалка у реки Царица в Ворошиловском районе не раз попадала в поле зрения СМИ и профильных структур, однако ситуация не меняется. Похоже, лица, имеющие отношение к разрастанию гор мусора, чувствуют себя абсолютно безнаказанно. ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией.

Напомним, территория русла реки Царица сейчас находится в зоне внимания областной и городской власти. Ведутся дискуссии по продолжению работ по благоустройству, успешно начатых в районе поймы в Центральном районе, где разбит парк и построен интерактивный музей.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Всемирно известная после ЧМ-2018 волгоградская мошкара «взяла отпуск»
25.06.2019 11:52
14093 14
Главе Роспотребнадзора в Волгограде внесено представление за укрывательство "левых" ассенизаторов
19.06.2019 13:31
11429 7
Жизнь в антисанитарии: как в Волгограде "облагораживают" территории мусорными свалками
07.07.2019 15:28
10705 0
Экология
17.07.2019 12:34
Экология 17.07.2019 12:34
1091 1 Обсудить

0
Далее
Экология
17.07.2019 09:35
Экология 17.07.2019 09:35
1919 4 Обсудить

0
Далее
Экология
16.07.2019 13:36
Экология 16.07.2019 13:36
3251 5 Обсудить

0
Далее
Экология
12.07.2019 12:29
Экология 12.07.2019 12:29
14077 1 Обсудить

0
Далее
Экология
11.07.2019 16:13
Экология 11.07.2019 16:13
8992 0 Обсудить

0
Далее
Экология
11.07.2019 15:33
Экология 11.07.2019 15:33
1869 8 Обсудить

0
Далее
Экология
10.07.2019 17:14
Экология 10.07.2019 17:14
5150 3 Обсудить

0
Далее
Экология
09.07.2019 11:53
Экология 09.07.2019 11:53
10831 5 Обсудить

0
Далее
Экология
08.07.2019 15:05
Экология 08.07.2019 15:05
2748 4 Обсудить

0
Далее
Экология
08.07.2019 14:40
Экология 08.07.2019 14:40
969 1 Обсудить

0
Далее
Экология
07.07.2019 15:28
Экология 07.07.2019 15:28
10705 0 Обсудить

0
Далее
Экология
04.07.2019 22:04
Экология 04.07.2019 22:04
7636 2 Обсудить

0
Далее
Экология
30.06.2019 14:03
Экология 30.06.2019 14:03
6809 0 Обсудить

0
Далее
Экология
28.06.2019 15:52
Экология 28.06.2019 15:52
2383 0 Обсудить

0
Далее
Экология
27.06.2019 15:30
Экология 27.06.2019 15:30
8869 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:46
В Краснооктябрьском районе Волгограда трактор ковшом замахнулся на дом-призракСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде кандидат в губернаторы от скандальной партии прошел муниципальный фильтр
14:39
В Волгограде завкафедрой ВУЗа подозревают в получении взятки
14:10
Уборщик случайно "эвакуировал" аэропорт в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде растущая свалка у реки Царица соперничает с проектом благоустройстваСмотреть фотографии
13:38
Сбербанк дал возможность вносить изменения в юридическое дело онлайнСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде пассажиров возил автобус без тормозовСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде за взятку задержан госинспектор отдела РосрыболовстваСмотреть фотографии
12:49
Визажист из Волжского заняла денег лжеполицейскимСмотреть фотографии
12:14
Студент из Волгограда прятал наркотики в томике ДостоевскогоСмотреть фотографии
11:34
Школьник из Волжского поджег себя самодельным "огнеметом"Смотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области полуторагодовалая девочка едва не утонула в колесе от трактораСмотреть фотографии
11:07
Рухнувшая стена киоска придавила мужчину в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:43
В Волгоградской области иностранка ушла из жизни из-за денегСмотреть фотографии
10:42
От теста к старту: МегаФон запускает решение «Умное ЖКХ»Смотреть фотографии
09:58
В Волгограде перед судом предстанет пятерка "бутлегеров"Смотреть фотографии
09:54
Озвучены новые претенденты на пост сенатора от Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:56
Возбуждено 17 уголовных дел в отношении группы астраханских чиновников и предпринимателей
06:52
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: наиболее злостных должников ждет отключениеСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: Аэропорт Волгограда скандально опозорили вороватые сотрудники Смотреть фотографииCмотреть видео
19:19
В Волгоградской области осужденный сбежал из зала судаСмотреть фотографии
18:10
Застрявшие в Греции российские туристы вылетели в Волгоград Смотреть фотографии
18:02
"Тяп-ляп и готово": как УК в Волгограде пришла "спасать" жильцов дома в Волгограде от бесконечных потоповСмотреть фотографии
17:28
Вокруг «Родины-матери» в Волгограде возвели все ярусы строительных лесовСмотреть фотографии
16:57
В Сбербанк Онлайн появилась возможность дарить книги из ассортимента ЛитРесСмотреть фотографии
15:53
Водитель кроссовера погиб в ДТП с фурой на трассе "Волгоград - Каменск-Шахтинский" (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:46
Бизнес-леди из Волгограда пыталась выкупить у полицейского партию контрафактного алкоголяСмотреть фотографии
14:35
Магия числа «228»: Второй кандидат в губернаторы Волгоградской области собрал подписиСмотреть фотографии
14:32
ФСБ и МВД накрыли банду расхитителей багажа в аэропорту Волгограда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:13
"Испорченный отпуск": около 150 туристов из Волгограда застряли в Греции по неизвестным причинам Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 