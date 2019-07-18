Экология 18.07.2019 14:06
336 4
18.07.2019 14:06
Вопиющая ситуация с регулярным сбросом строительного мусора в реку Царица сложилась в частном секторе Ворошиловского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в самом конце улицы Восточной наблюдается душераздирающая картина - неизвестные лица чуть ли не в промышленных масштабах свозят сюда ТКО. Происходит это на глазах местных жителей, которые, впрочем, проявляют полное равнодушие. По крайней мере, съемочной группе ИА «Высота 102» так и не удалось найти хоть кого-то, кто искренне переживает из-за происходящего совсем рядом. Так, дама, живущая в частном доме буквально в нескольких метрах от помойки, заявила корр. информагентства, что ее не касается кто, как и почему выбрасывает мусор в реку. Мужчина из дома по соседству также высказался в духе, что заезжает в свой двор с другой стороны и никакой свалки не видит.
Впрочем, люди подтверждают, что регулярно видят тяжелый транспорт, проезжающий в сторону берега. Здесь, среди камышовых зарослей и наступающего мусора пока еще течет прозрачная Царица и снуют синие стрекозы, а совсем рядом - за глухими заборами частных владений проживают граждане, которых не заботит приближение экологической катастрофы.
Свалка у реки Царица в Ворошиловском районе не раз попадала в поле зрения СМИ и профильных структур, однако ситуация не меняется. Похоже, лица, имеющие отношение к разрастанию гор мусора, чувствуют себя абсолютно безнаказанно. ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией.
Напомним, территория русла реки Царица сейчас находится в зоне внимания областной и городской власти. Ведутся дискуссии по продолжению работ по благоустройству, успешно начатых в районе поймы в Центральном районе, где разбит парк и построен интерактивный музей.
Реклама
Популярное по теме
25.06.2019 11:52
14093 14
19.06.2019 13:31
11429 7
07.07.2019 15:28
10705 0
Прокуроры и суд заставили обезопасить мусорный полигон под Волгоградом17.07.2019 12:34
В Волгоградской области зачистили свалки на территории пяти колоний17.07.2019 09:35
Под Волгоградом ликвидируют вспышку африканской чумы свиней16.07.2019 13:36
В Волгограде возбудили дело о загрязнении территории химическими веществами12.07.2019 12:29
Прокуроры Волгоградской области подтвердили опасения жителей насчет свалки рядом с притоком Дона11.07.2019 16:13
В Волгоградской области обнаружили опасную моль11.07.2019 15:33
Режимы сброса воды на Волжской ГЭС подправили с учетом маловодья10.07.2019 17:14
Под Волгоградом 18 сельских поселений обязали заняться мусорными площадками09.07.2019 11:53
В Волгоградской области плотина на реке не прошла проверку на безопасность08.07.2019 15:05
«Задыхались, как живые»: в Волгоградской области в конкурсе песчаных фигур победили рыбы08.07.2019 14:40
Жизнь в антисанитарии: как в Волгограде "облагораживают" территории мусорными свалками07.07.2019 15:28
В Волгоградской области сельские власти обязали обустроить площадки для мусора04.07.2019 22:04
В Волгоградской области почвенная засуха угрожает зерновым30.06.2019 14:03
В Волгограде «химию» с пожара на строительной базе унес ветер28.06.2019 15:52
В Волгограде «черные лесорубы» вывезли лес с острова Сарпинский на 16 млн рублей27.06.2019 15:30
Реклама