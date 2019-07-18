



Вопиющая ситуация с регулярным сбросом строительного мусора в реку Царица сложилась в частном секторе Ворошиловского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в самом конце улицы Восточной наблюдается душераздирающая картина - неизвестные лица чуть ли не в промышленных масштабах свозят сюда ТКО. Происходит это на глазах местных жителей, которые, впрочем, проявляют полное равнодушие. По крайней мере, съемочной группе ИА «Высота 102» так и не удалось найти хоть кого-то, кто искренне переживает из-за происходящего совсем рядом. Так, дама, живущая в частном доме буквально в нескольких метрах от помойки, заявила корр. информагентства, что ее не касается кто, как и почему выбрасывает мусор в реку. Мужчина из дома по соседству также высказался в духе, что заезжает в свой двор с другой стороны и никакой свалки не видит.





Впрочем, люди подтверждают, что регулярно видят тяжелый транспорт, проезжающий в сторону берега. Здесь, среди камышовых зарослей и наступающего мусора пока еще течет прозрачная Царица и снуют синие стрекозы, а совсем рядом - за глухими заборами частных владений проживают граждане, которых не заботит приближение экологической катастрофы.





Свалка у реки Царица в Ворошиловском районе не раз попадала в поле зрения СМИ и профильных структур, однако ситуация не меняется. Похоже, лица, имеющие отношение к разрастанию гор мусора, чувствуют себя абсолютно безнаказанно. ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией.





Напомним, территория русла реки Царица сейчас находится в зоне внимания областной и городской власти. Ведутся дискуссии по продолжению работ по благоустройству, успешно начатых в районе поймы в Центральном районе, где разбит парк и построен интерактивный музей.