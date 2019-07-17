Экология 17.07.2019 12:34
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17.07.2019 12:34
Вмешательство надзорного ведомства потребовалось, чтобы сделать мусорный полигон в Светлоярском районе более безопасным для окружающей среды. Как сообщили ИА “Высота 102” в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, в ходе проверки работы ООО “Спецпроект” были обнаружены нарушения при эксплуатации межмуниципального полигона твердых бытовых отходов. Так, периметр полигона не был обнесен металлическим ограждением из профлиста, внутренний откос и гребень ограничительной дамбы не был укреплен слоем щебня, ванна для обработки колес автотранспорта не оснастили комплексом мойки, на водоотводных бетонных лотках не было щелевых чугунных решеток. По факту нарушений прокурор вынес два постановления о возбуждении административных дел по части 2 ст.8.4 КоАП РФ "Осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы". Тогда за нарушения фирме вынесли предупреждения.
Направили компании и представление об устранении нарушений. Кода их не устранили, межрайонная прокуратура подала в суд иск о проведении природоохранных мероприятий. Еще до окончания суда предприятие установило ванну для обработки колес автотранспорта, оснащенную комплексом мойки колес, оснастило водоотводные бетонные лотки щелевыми чугунными решетками. На эти работы потратили более полумиллиона рублей. Накануне Ворошиловский районный суд Волгограда также обязал ООО “Спецпроект” установить по периметру полигона металлическое ограждение из профлиста, укрепить слоем щебня внутренний откос и гребень ограничительной дамбы, установить погружные дренажные насосы.
Решение в законную силу еще не вступило.
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