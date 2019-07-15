В Волгоградской области глава Ленинского района ушел в отставку

Политика 15.07.2019 14:52
16252 5
15.07.2019 14:52
Только что Ленинская городская дума на своем заседании приняла отставку мэра райцентра и главы муниципального образования Олега Некрасова. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначен заместитель главы администрации Андрей Репкин.
Не исключено, что это не последняя отставка в районе. Шаткое положение имеет также глава администрации муниципального образования Николай Варваровский.
За последнее время Ленинский район несколько раз сотрясали скандалы, которые вышли на региональный уровень. Так, осенью 2018 года стало известно о продаже единственного в райцентре здания автовокзала. Жители района резко осудили действия властей: в любую погоду пассажиры автобусов оказались вынуждены ждать рейсы на улице. Руководство района заявляло СМИ о том, что не имеет отношения к продаже автовокзала, который принадлежал ГУП «ВОП «Вокзал-Авто».
Буквально на минувшей неделе с очередной жалобой на властей жители Ленинского района обратились за помощью в общественную палату региона. На личном приеме у руководства палаты члены местного совета ветеранов рассказали о том, что городская площадь Ленинска теперь недоступна для проведения культурно-массовых мероприятий из-за появившегося ограждения. Оказалось, что на этом месте планируется возведение торгового центра. Руководство общественной палаты области пообещало, что разберется в ситуации.
Похоже, в Волгоградской области сезон отставок среди чиновников муниципального уровня набирает обороты. Буквально в начале июля должность покинул глава Калача-на-Дону. После «разбора полетов», который устроил в райцентре губернатор Андрей Бочаров, мэр города Владимир Кришталь был вынужден заявить о своем уходе с должности. Глава региона в ходе рабочей поездки в райцентр раскритиковал местное руководство за неудовлетворительный темп работ по капремонту здания профучилища и образования свалки строительных отходов у берега реки Гусиха.
Реклама
Популярное по теме
05.07.2019 08:45
21421 41
23.06.2019 14:09
25331 0
11.07.2019 15:18
19698 46
Не спится субботним утром: в центре Волгограда коммунисты вывели на улицу 100 человек13.07.2019 11:01
Спикеру Волгоградской облдумы Николаю Семисотову предлагают работу в Москве11.07.2019 15:18
В Волгоградской области появится реестр безопасных детских лагерей10.07.2019 13:15
«Ах, как хочется вернуться…»: Волгоградская облдума V созыва прозаседала в последний раз (ФОТОРЕПОРТАЖ)05.07.2019 08:45
Соперником депутата Волгоградской облдумы Таранцова на выборах станет Таранцев04.07.2019 18:22
В Москве почти год искали нового начальника для Волгоградского УФСИН04.07.2019 11:44
Видеоблогеры ютуба утроили переполох на заседании гордумы в Волгограде26.06.2019 10:39
Волгоградские яблочники определились с кандидатом в губернаторы23.06.2019 14:09
Москвичи-«жириновцы» выберут кандидата в губернаторы Волгоградской области22.06.2019 11:19
Лидер волгоградских справороссов объяснил выбор кандидатуры на пост губернатора21.06.2019 13:48
Волгоградские справороссы назвали своего кандидата в губернаторы21.06.2019 12:19
Касса Волгоградского реготделения КПРФ удивила "аномальными" суммами денег20.06.2019 15:47
Волгоградцев хотят связать туристическими узами с Узбекистаном20.06.2019 13:40
Геннадия Зюганова просят исключить из партии лидера волгоградских коммунистов18.06.2019 11:00
Заместитель генсека «Единой России» очарован элитой Волгоградской области12.06.2019 17:27
Реклама