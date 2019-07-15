В Волгоградской области глава Ленинского района ушел в отставку





Только что Ленинская городская дума на своем заседании приняла отставку мэра райцентра и главы муниципального образования Олега Некрасова. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначен заместитель главы администрации Андрей Репкин.

Не исключено, что это не последняя отставка в районе. Шаткое положение имеет также глава администрации муниципального образования Николай Варваровский.

За последнее время Ленинский район несколько раз сотрясали скандалы, которые вышли на региональный уровень. Так, осенью 2018 года стало известно о продаже единственного в райцентре здания автовокзала. Жители района резко осудили действия властей: в любую погоду пассажиры автобусов оказались вынуждены ждать рейсы на улице. Руководство района заявляло СМИ о том, что не имеет отношения к продаже автовокзала, который принадлежал ГУП «ВОП «Вокзал-Авто».

Буквально на минувшей неделе с очередной жалобой на властей жители Ленинского района обратились за помощью в общественную палату региона. На личном приеме у руководства палаты члены местного совета ветеранов рассказали о том, что городская площадь Ленинска теперь недоступна для проведения культурно-массовых мероприятий из-за появившегося ограждения. Оказалось, что на этом месте планируется возведение торгового центра. Руководство общественной палаты области пообещало, что разберется в ситуации.

Похоже, в Волгоградской области сезон отставок среди чиновников муниципального уровня набирает обороты. Буквально в начале июля должность покинул глава Калача-на-Дону. После «разбора полетов», который устроил в райцентре губернатор Андрей Бочаров, мэр города Владимир Кришталь был вынужден заявить о своем уходе с должности. Глава региона в ходе рабочей поездки в райцентр раскритиковал местное руководство за неудовлетворительный темп работ по капремонту здания профучилища и образования свалки строительных отходов у берега реки Гусиха.