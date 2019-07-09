





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: скандальное дело бывшего главного патологоанатома Волгоградской области дошло до суда, в первый дом самого проблемного ЖК региона начали заселяться дольщики, сотрудники супермаркета оказали сопротивление ночному грабителю с ножом, зеленые заросли правого склона поймы реки Царица готовят к омоложению и другие темы дня.





Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.



