





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня:

Диплом в кармане: магистры волгоградского политеха делятся планами на будущее. Волгоградский завод «Красный Октябрь» жаждет утолить кадровый голод. Мониторить соцсети и воспитывать сотрудников: перед главврачами в Волгоградской области поставили новые задачи. ГАИ – 83 года: волгоградские правоохранители принимают поздравления.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.



