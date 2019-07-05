Аналитика 03.07.2019 20:02
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03.07.2019 20:02
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня:
Диплом в кармане: магистры волгоградского политеха делятся планами на будущее. Волгоградский завод «Красный Октябрь» жаждет утолить кадровый голод. Мониторить соцсети и воспитывать сотрудников: перед главврачами в Волгоградской области поставили новые задачи. ГАИ – 83 года: волгоградские правоохранители принимают поздравления.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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