Аналитика

«Высота 102 ТВ»: главврачам больниц Волгоградской области поручили окунуться в соцсети

Аналитика 03.07.2019 20:02
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03.07.2019 20:02



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: 
Диплом в кармане: магистры волгоградского политеха делятся планами на будущее. Волгоградский завод «Красный Октябрь» жаждет утолить кадровый голод. Мониторить соцсети и воспитывать сотрудников: перед главврачами в Волгоградской области поставили новые задачи. ГАИ – 83 года: волгоградские правоохранители принимают поздравления.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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