Волгоград отнесли к городам с «запредельной» коммуналкой

Аналитика 01.07.2019 10:47
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01.07.2019 10:47
В Волгограде реальный рост тарифов на ЖКУ превысит установленные государством пределы. Как сообщили ИА «Высота 102» в институте проблем естественных монополий (ИПЕМ), рост стоимости коммунальных услуг во второй половине 2019 года (с учетом услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами) превысит установленные государством предельные индексы в 10 из 15 городов России с населением свыше 1 млн человек, в том числе в Волгограде.
ИПЕМ подготовил ежегодное исследование «Рост тарифов на ЖКУ в 2019 году: анализ для крупнейших городов и регионов России», в котором изучил, насколько решения региональных тарифных органов соответствуют пределам, установленным на федеральном уровне. Основными особенностями тарифной кампании 2019 года являются вынужденная дополнительная индексация тарифов в связи с повышением ставки НДС и выделение деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в качестве отдельной коммунальной услуги.
Проведенный ИПЕМ анализ тарифных решений показал, что установленные пределы роста платы будут фактически превышены в 2 из 15 «городов-миллионников» России. Это превышение наблюдается в Красноярске (на 1,2 п.п.) и Самаре (на 0,8 п.п.). Однако данные расчеты не включают услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО): до «мусорной реформы» она считалась жилищной и не учитывалась при установлении пределов роста платы. Это превышение наблюдается в Красноярске (на 1,2 п.п.) и Самаре (на 0,8 п.п.).
Однако оценка всех ЖКУ (коммунальные услуги с учетом обращения с ТКО плюс плата за содержание жилья и капремонт) показывает, что фактический рост платы превысит предел для коммунальных услуг в 10 из в 15 «городов-миллионников». При этом даже индексы платы за коммунальные услуги по-прежнему растут быстрее доходов населения (в номинальном выражении). Рейтинг крупнейших городов по превышению установленных на федеральном уровне пределов роста платы за коммунальные услуги темпами роста платы за ЖКУ выглядит следующим образом:
1. Красноярск – превышение на 3,8 п.п. (фактический рост – 8,3%)
2. Волгоград - 3,5 п.п. (7,6%)
3. Ростов-на-Дону – 3,1 п.п. (8,8%)
4. Екатеринбург – 2,9 п.п. (8,6%)
5. Омск – 2,7 п.п. (9,0%)
6. Воронеж – 2,0 п.п. (8,8%)
7. Самара – 1,9 п.п. (5,7%)
8. Челябинск – 1,7 п.п. (5,4%)
9. Казань – 1,0 п.п. (5,7%)
10. Новосибирск – 0,2 п.п. (5,2%)
В остальных 5 крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми – ИПЕМ подобного превышения не фиксирует.
«Проведенное исследование наглядно доказывает актуальность недавно принятого постановления Правительства России, нацеленного на сокращение злоупотреблений и превышений предельных темпов роста платы за коммунальных услуги, а также на более жесткий контроль региональных тарифных решений в сфере ЖКХ со стороны ФАС России», – отметил заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев.
Справка. Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив Института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За 14 лет работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений.
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