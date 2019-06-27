Экология

В Волгограде «черные лесорубы» вывезли лес с острова Сарпинский на 16 млн рублей

Экология 27.06.2019 15:30
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27.06.2019 15:30


В сумму свыше 16 миллионов рублей оценивается ущерб городским лесам от деятельности "черных лесорубов" на острове Сарпинском в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщил сегодня Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов. Таковы результаты проверки, которая проводилась совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Установлено, что по подложным документам в 2018 году департаментом городского хозяйства администрации Волгограда заключено несколько десятков фиктивных договоров купли- продажи леса, прикрываясь которыми "черные лесорубы" вырубили около 300 кубометров лесных насаждений, чем причинили многомиллионный ущерб.
Договоры купли-продажи лесных насаждений заключались с "мертвыми душами", использовались заведомо подложные документы структурными подразделениями администрации города Волгограда. Проверка показала, что отсутствие контроля за лесопользователями привело к незаконной рубке лесных насаждений на острове Сарпинском.
Материалы проверки переданы в Главное следственное управление ГУ МВД России по Волгоградской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Главе города Волгограда внесено представление с требованием привлечь работников администрации к установленной законом ответственности.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о ситуации, связанной с вырубкой леса на острове Сарпинский, в своих репортажах. В МУ «Горэколес» заявляли, что на острове вырубается исключительно одна порода деревьев – ясень – в целях санитарной и противопожарной обработки. Также в учреждении уверяли, что под топор идут только больные растения. Однако специалисты филиала федерального учреждения «Центр защиты леса» в сентябре 2018 года в ходе рейда выявили, что вырубки носят масштабный характер, причем уничтожаются в основном здоровые деревья. Отметим, что работу лесорубов не остановил даже карантин, объявленный на острове осенью прошлого года в связи с обнаружением на острове опасного вредителя – изумрудной узкотелой златки.

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