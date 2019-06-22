В Волгоград вертолетом доставили юношу в тяжелом состоянии

Здравоохранение 21.06.2019 20:13
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21.06.2019 20:13
19-летнего юношу в тяжелом состоянии из Октябрьской ЦРБ в Волгоград сегодня доставили на вертолете санавиации, сообщает ИА «Высота 102». По данным экстренных служб, молодой человек впал в кому после токсического действия психоактивных веществ. По предварительной информации, это могли быть миорелаксанты. Кроме того, у юноши подозревают внебольничную правостороннюю пневмонию. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей больницы СМП №25.
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