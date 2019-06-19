«Имею право» или как бесплатно лечиться в отпуске





Отправляясь в отпуск по России, надо помнить, что полис обязательного медицинского страхования действует не только в нашем регионе, и в случае болезней на отдыхе не надо платить деньги за то, что положено бесплатно. Директор Волгоградского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Владимир Глазов прокомментировал читателям ИА «Высота 102» самые распространенные примеры нарушений прав отпускников в медицинских организациях.





1. Отказ в оказании неотложной медицинской помощи в связи с тем, что гражданин, находясь в другом регионе, забыл полис ОМС дома.

Экстренная медицинская помощь оказывается застрахованным безотлагательно и бесплатно, при этом гражданин не обязан предъявлять полис ОМС. (ч. 2 ст. 11 Закона N 323-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 16 Закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ). В случае, если жалобы пациента диспетчером Скорой медицинской помощи или медицинским работником отнесены к неотложному состоянию, то, согласно действующему законодательству, медицинская организация вправе потребовать полис ОМС.

Но, хочется отметить, что грань между экстренной и неотложной медицинской помощью зачастую очень трудно различима. При отказе в оказании неотложной медицинской помощи по причине отсутствия полиса ОМС необходимо обратиться в ТФОМС субъекта, на территории которого находится застрахованный. ТФОМС уточнит номер страхового полиса и дату его выдачи для предоставления информации в медицинскую организацию.





2. Требование перерегистрации полиса на территории временного пребывания.

Полис ОМС является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования. Если вам отказали в медицинской помощи по полису ОМС, выданном в другом субъекте РФ, или просят переоформить полис ОМС на другую организацию, следует обращаться в Территориальный фонд ОМС субъекта, в котором находитесь.





3. Требование оплаты оказанных услуг, входящих в систему ОМС при предъявлении полиса из другого региона.

Права застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской помощи, установленные базовой программой обязательного медицинского страхования, являются едиными на всей территории Российской Федерации. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, а также перечень видов бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи зафиксирован в Федеральном законе РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ.





4. Отказ в повторном приеме узкого специалиста при предъявлении полиса из другого региона.

В случае необходимости повторного приема в рамках оказания медицинской помощи по одному случаю заболевания, при первоначальном обращении в медицинскую организацию по экстренным или неотложным показаниям - отказ неправомерен. Правомерным, например, может считаться отказ в приеме узкого специалиста в случае плановых медицинских осмотров в рамках диспансерного наблюдения за ранее установленным заболеванием вне обострения. В этом случае, администрация медорганизации может поставить вопрос о прикреплении.





5. Отказ в оказании медицинской помощи или требование ее оплаты при острой зубной боли при предъявлении полиса из другого региона.

Острая зубная боль относится к состояниям, требующим оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, и отказ будет неправомерным.





6. Отказ в оказании медицинской помощи детям при отсутствии законных представителей или доверенности у сопровождающего лица на право добровольного согласия на лечение ребенка.

Отказ в оказании неотложной или экстренной медицинской помощи ребенку по причине отсутствия законных представителей или отсутствия у сопровождающих ребенка доверенности неправомерен.





Отправляясь в путешествие по России, обязательно возьмите с собой полисы ОМС для каждого члена семьи. Будьте внимательны и не стесняйтесь отстаивать свои права. Если в регистратуре медорганизации отказывают в оказании медицинской помощи, обратитесь в администрацию медицинского учреждения или Территориальный Фонд ОМС данного региона.





Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.



