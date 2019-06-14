



Судя по всему, в стане ЛДПР «все смешалось» окончательно. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня стало известно, что после нервной встречи с лидером Владимиром Жириновским пост координатора реготделения партии по собственному желанию покинул Сергей Попов. Он уже распространил в СМИ эмоциональное заявление, суть которого в том, что «происходит слив партии перед выборами, а также предательство однопартийцев». На место Сергея Попова из центрального аппарата в Волгоград, вроде бы, решено отправить столичного функционера. Информация о том, что областной актив и председатель партии достигли договоренности по кандидатуре на участие в выборах губернатора, тоже уже не актуальна. Теперь, по некоторым данным, вместо депутата гордумы Виталия Кривошеева на горизонте возникла кандидатура то ли главного инженера, то ли владельца предприятия по производству щебня из Фроловского района. В целом, все запущено. Сроки поджимают, действующий глава региона - выдвиженец «Единой России» уже уверенно сдал документы в облизбирком, а у бьющейся в истерике ЛДПР нет ни утвержденного списка кандидатов в депутаты областной думы, ни четкого понимания, кто же пойдет на выборы губернатора. Политическая сила, на которую возлагали определенные надежды те, кто не симпатизирует другим партиям, вместо того, чтобы консолидироваться перед выборами, позорно ударилась во внутрипартийные разборки.

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