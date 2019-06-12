Лидер ЛДПР зарядил соратников из Волгоградской области на победные выборы











Как ранее сообщало ИА «Высота 102», список ЛДПР на выборах в Волгоградскую областную думу возглавят председатель партии Владимир Жириновский, депутат Госдумы Игорь Торощин и депутат Волгоградской городской думы Виталий Кривошеев. По итогам встречи областного актива либерал-демократов с лидером Владимиром Жириновским в Москве принято решение о предложении выдвинуть кандидатом в губернаторы от партии депутата Волгоградской гордумы Виталия Кривошеева. Окончательное решение будет принято на областной партийной конференции.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Волгоградской области пройдут выборы губернатора, депутатов регионального парламента, а также выборы в 531 орган местного самоуправления в 30 муниципальных районах и двух городских округах – Урюпинске и Фролово. Будут избираться 220 глав поселений и 2 890 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Областной актив ЛДПР сегодня вернулся из Москвы в Волгоград после встречи в Госдуме с лидером партии Владимиром Жириновским. Сразу после прибытия заказного автобуса из столицы в областной центр, ИА «Высота 102» узнало о впечатлениях партийцев, а также о выводах, которые были сделаны после общения с председателем ЛДПР. Подробности в видеоматериале ИА «Высота 102».