Волгоград стал раем для пожирателей вязов

Экология 29.05.2019 14:57
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29.05.2019 14:57
Городские вязы уже несколько лет подряд подвергаются атакам ильмового листоеда. Как сообщает ИА «Высота 102», наступивший теплый сезон не стал исключением. Необработанные от вредителя деревья уже сейчас имеют нездоровый вид и буквально увешаны личинками и взрослыми жуками. Они беспрерывно пожирают листья и через какое-то время вязы лишатся нормальной зеленой кроны. Высокая численность вредителя отмечалась в Волгограде и прошлой весной. Тогда специалисты ФБУ «Центр защиты леса Волгоградской области» обращали внимание на необходимость проведения комплекса мероприятий по ликвидации очагов обитания ильмовых листоедов в городских насаждениях. Однако никаких действенных мер предпринято не было. Обеспокоенность проблемой выражают и в региональном штабе ОНФ.
«Деревья умирают от этого вредителя не сразу, медленно и неуклонно, постепенно в ослабленном состоянии получая другие болячки в виде грибов. Региональный штаб ОНФ не раз обращал внимание властей Волгограда на необходимость обработки деревьев. Если этого не делать, к концу июля листья вязов превратятся в сетку и перестанут очищать наш горячий воздух. Начнётся сезон аллергии. У меня вопрос к городской власти: «С какой целью вы уничтожаете зелёные наслаждения в городе - герое, с какой целью обрекаете на мучения больных аллергией?», - говорит член регионального штаба ОНФ Константин Глушенок. Как известно, ильмовый листоед отличается живучестью и плодовитостью, жуки отлично переносят зиму и каждую весну с удвоенной энергией принимаются за уничтожение деревьев и размножение. При сложившейся в Волгограде тенденции полной пассивности в борьбе с вредителями, профильные специалисты дают исключительно неутешительные прогнозы ситуации лесопатологического состояния городских насаждений.
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