Волгоград стал раем для пожирателей вязов





Городские вязы уже несколько лет подряд подвергаются атакам ильмового листоеда. Как сообщает ИА «Высота 102», наступивший теплый сезон не стал исключением. Необработанные от вредителя деревья уже сейчас имеют нездоровый вид и буквально увешаны личинками и взрослыми жуками. Они беспрерывно пожирают листья и через какое-то время вязы лишатся нормальной зеленой кроны. Высокая численность вредителя отмечалась в Волгограде и прошлой весной. Тогда специалисты ФБУ «Центр защиты леса Волгоградской области» обращали внимание на необходимость проведения комплекса мероприятий по ликвидации очагов обитания ильмовых листоедов в городских насаждениях. Однако никаких действенных мер предпринято не было. Обеспокоенность проблемой выражают и в региональном штабе ОНФ.





«Деревья умирают от этого вредителя не сразу, медленно и неуклонно, постепенно в ослабленном состоянии получая другие болячки в виде грибов. Региональный штаб ОНФ не раз обращал внимание властей Волгограда на необходимость обработки деревьев. Если этого не делать, к концу июля листья вязов превратятся в сетку и перестанут очищать наш горячий воздух. Начнётся сезон аллергии. У меня вопрос к городской власти: «С какой целью вы уничтожаете зелёные наслаждения в городе - герое, с какой целью обрекаете на мучения больных аллергией?», - говорит член регионального штаба ОНФ Константин Глушенок. Как известно, ильмовый листоед отличается живучестью и плодовитостью, жуки отлично переносят зиму и каждую весну с удвоенной энергией принимаются за уничтожение деревьев и размножение. При сложившейся в Волгограде тенденции полной пассивности в борьбе с вредителями, профильные специалисты дают исключительно неутешительные прогнозы ситуации лесопатологического состояния городских насаждений.



