



Судьи Волгоградского областного суда показали народу, на что жили и чем владели в 2018 году. Как сообщает ИА «Высота 102», в среднем, годовой доход судей составляет по 2-3 млн рублей. Всего декларации подали 110 стражей закона.

И.о. председателя облсуда Дмитрий Туленков показал заработок в сумме 3,6 млн рублей, что почти на 360 тысяч рублей больше, чем в предыдущем году. Самый высокий доход по итогам прошлого года среди судей у Юлии Коноваловой – почти 6 млн рублей.

Декларации судей облсуда, а также их супругов, отличаются обилием самой разнообразной недвижимости – квартир, домов, апартаментов, земельных участков и гаражей. У мужа судьи Юлии Шеховцевой во владении кроме жилья находится котельная. Светлана Беляк имеет в индивидуальной и совместной собственности сразу четыре земельных участка, три дома суммарной площадью порядка 680 квадратных метров и две квартиры. Доход судьи в прошлом году составил 3 млн рублей. Ее супруг заработал 8,6 млн.

Сразу четырьмя квартирами и земельным участком владеет судья Сергей Еромасов. Три квартиры в индивидуальной и совместной собственности, столько же гаражей у судьи Игоря Циренщикова. Надия Шестопалова - хозяйка трех земельных участков, жилого дома и трех квартир (одна – в совместной собственности с дочерью). Несовершеннолетний сын судьи владеет домом площадью 329 квадратных метров.

Самый обеспеченный муж у судьи Инны Изоткиной, который заработал в прошлом году 11,4 млн рублей. У него два автомобиля – «Mitsubichi Pajero» и «Toyota Land Cruiser Prado». Супруги владеют земельным участком, домом, квартирой и апартаментами.



