Аналитика

«Высота 102»ТВ: Крупное волгоградское предприятие лихорадит из-за «серых» зарплат

Аналитика 23.05.2019 20:09
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23.05.2019 20:09



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: «серые» зарплаты на крупном предприятии могут выйти из тени, почему не удалось напоить Волго-Ахтубинскую пойму, спортивный этап «Танкового биатлона» на Прудбое, последний звонок в школах и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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