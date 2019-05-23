





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: «серые» зарплаты на крупном предприятии могут выйти из тени, почему не удалось напоить Волго-Ахтубинскую пойму, спортивный этап «Танкового биатлона» на Прудбое, последний звонок в школах и другие темы дня.





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