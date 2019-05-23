



Бывшие сотрудники различных подразделений крупного волгоградского производственного предприятия «Агромеханика-34» сегодня обратились с коллективной жалобой в прокуратуру Советского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в заявлении указано, что в последнее время работникам не выплачивалась зарплата. Согласно тексту жалобы, за период с сентября 2019 года по апрель 2019 года общая сумма задолженности составляет около 3-х миллионов рублей. Обращение в надзорный орган стало итогом неудачных попыток работников вести переговоры с руководителем «Агромеханики-34» Павлом Кругликовым. О том, что в ответ на требования выплатить зарплату они получали немотивированные отказы, люди также указали в коллективной жалобе. По телефону и по электронной почте глава фирмы пояснил ИА «Высота 102», что заработная плата на предприятии вся выплачена, а сам он считает себя жертвой доверия к тем, с кем работал долгие годы.





Между тем, встревоженные экс - сотрудники видят происходящее несколько по-другому. Сегодня в прокуратуре они утверждали, что ООО «Агромеханика-34» практикует расчеты и официально, и по так называемым «серым» схемам. В жалобе, направленной в надзорный орган, речь идет именно о «серой» части зарплаты. В редакции ИА «Высота 102», кстати, оказались любопытные записи телефонных разговоров, по утверждению лиц, представивших эти записи, руководства компании с бывшими сотрудниками. Например, в ответ на вопрос: «Что там с денежкой на зарплату?», следует объяснение, что с наличкой стало тяжело .





«Сейчас все попытки поговорить с Кругликовым заканчиваются угрозами. Все финансы, все деньги были под его руководством. Мы знаем, что предоплата за объекты приходила. Мы изготавливали металлоконструкции, монтировали бескаркасные ангары. Добросовестно работали не один год, и раньше проблем с оплатой не было. Теперь факты «серой» зарплаты юридически хотим подтвердить, поэтому направили коллективное заявление в прокуратуру. Мы можем предъявить справки из банка о переводе наличных денег, записи разговоров и другие свидетельства, что работодатель платил «серыми». По белой зарплате, а она символическая, долгов нет. А вот по «серой» и, по сути, основной - так есть люди, которые не получали деньги более 7 месяцев», - бывшие сотрудники ООО «Агромеханика-34» честно рассказали обо всем в прокуратуре.

Общечеловеческая сторона этой истории понятна - граждане трудились на условиях работодателя, потому что надо выживать и кормить семьи. А вот удастся ли работникам юридически доказать, что руководитель как-то нарушил их права и должен заплатить за труд, покажет время. Как стало известно ИА «Высота 102», в марте 2019 года по инициативе прокуратуры Советского района была проведена прокурорская проверка фирмы «Агромеханика-34» и выявлена задолженность по зарплате в размере порядка 450 тысяч рублей. После этого были возбуждены два производства по делу об административных правонарушениях. Одно из них к настоящему времени рассмотрено гострудинспекцией, а имевшаяся на момент той прокурорской проверки задолженность сейчас уже погашена. Сегодня в своей коллективной жалобе бывшие сотрудники попросили надзорный орган организовать очередную проверку по факту задержки зарплаты. ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией.

Кстати, информация на сайте компании «Агромеханика-34» гласит, что предприятие является одним из лидеров в России по проектированию и строительству объектов сельскохозяйственного назначения.







