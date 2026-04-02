Суд в Волгоградской области разобрался в деле о смерти участника СВО





Суд восстановил право матери и детей военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы, на меры социальной поддержки. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, Алексей Т. со 2 декабря 2024 года Алексей Т. проходил военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту. А 6 апреля 2025 года военнослужащий умер на территории Севастополя. Согласно медицинскому свидетельству, смерть наступила в результате травматического шока и множественных переломов рёбер.

Спустя месяц родные мужчины обратились в военкомат Еланского, Руднянского и Жирновского районов Волгоградской области с заявлениями о предоставлении им соответствующих выплат – единовременного пособия, компенсации на погребение. Однако в устной форме им в этом отказали, сославшись на то, что смерть военнослужащего якобы не была связана с исполнением военной службы.

В ходе разбирательства выяснилось, что в заключении по материалам расследования по факту смерти военнослужащего содержится следующая формулировка «смерть наступила в период прохождения воинской службы, при исполнении обязанностей военной службы, вне зоны проведения специальной военной операции». Но затем ее изменили на другую - «смерть не связана с исполнением обязанностей военной службы». Однако дополнительного расследования для нового заключения проведено не было.

Жирновский районный суд установил, что Алексей Т. выполнял специальные боевые задачи в Курской, Белгородской и Брянской областях. Он был ранен, а после лечения вернулся в часть и продолжил службу. 6 апреля 2025 года мужчина скончался от травм, однако место и обстоятельства их получения так и остались невыясненными. Но на момент смерти Алексей Т. являлся действующим военнослужащим и находился в расположении десантно-штурмового батальона в Севастополе, ожидая отправки в зону СВО.

Также не нашлось доказательство, что мужчина самовольно покинул воинскую часть, как и факт получения травм за ее пределами. Отдельно суд отметил, что несоблюдение порядка оформления документов частью не должно являться препятствием для реализации прав родных скончавшегося военного на соцподдержку.



