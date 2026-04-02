Главное

С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Актуально

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
Федеральные новости
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Расследования

Мать и жена убитого федерального судьи Ветлугина выступят в суде Волгограда

02.04.2026 18:58
0
02.04.2026 18:58


В Волгограде продолжается судебный процесс по делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина летом 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 2 апреля, в закрытом режиме прошло седьмое по счету заседание. 

Отметим, что обвиняемый в жестоком убийстве Сергей Кибальников ранее уже был допрошен в Волгоградском областном суде. Сегодня суд заслушал свидетелей защиты. Как пояснил информагентству представитель потерпевших, на восьмом по счету заседании планируют допросить мать и супругу Василия Ветлугина.  

– У суда возникли  вопросы по гражданским искам, поэтому сегодня было решено вызвать на следующее заседание потерпевших, – пояснил Артем Хачатурян. – Ожидаем, что уже в скором времени перейдем к прению сторон. 

До сих пор, несмотря на высокий интерес общественности к нашумевшему уголовному делу, процесс в Волгоградском областном суде проходит в закрытом режиме. Такое решение было изначально принято судьей Викторией Плотицыной с учетом обстоятельств совершенного преступления и особого статуса жертвы. 


Беспрецедентное по своей жестокости убийство было совершено бизнесменом Сергеем Кибальниковым в городе Камышине Волгоградской области 14 августа 2025 года. Дождавшись Василия Ветлугина по окончании рабочего дня в Камышинском городском суде, злоумышленник выдвинулся ему навстречу. Судья попытался спастись бегством, однако Кибальников произвел несколько выстрелов ему в спину из карабина «Сайга». После, приблизившись к умиравшему мужчине, камышанин достал приготовленный заранее нож и оскопил им свою жертву.  

Примечательно, что преступление было совершено в светлое время суток – около 17.00 – в достаточно многолюдном месте. Данный факт стал одним из отягчающих обстоятельств – убийство, пришли к выводу предварительное следствие и прокуратура, было совершено Сергеем Кибальниковым общеопасным способом. 

Житель Камышина обвиняется по четырем статьям УК РФ, три из которых – тяжкие:

– ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему;

– ч. 1 ст. 223 УК РФ – незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, а также незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию;

– ч. 2 ст.105 – убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом;

– ч. 2 ст. 167 – уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды.


Напомним, что в качестве возможного мотива убийства Сергеем Кибальниковым Василия  Ветлугина в Камышине называли ревность – по не подтвержденным официально сведениям, у погибшего могли быть отношения с экс-супругой предпринимателя, которая также работала в Камышинском горсуде. До сих пор, в связи с закрытым процессом, эта версия остается всего лишь догадкой. 

Интересы Сергея Кибальникова в Волгоградском областном суде представляет адвокат Вадим Карандашов. Представитель потерпевших, Артем Хачатурян, высказывал ранее предположение, что подсудимый вряд ли подучит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в связи с его активным сотрудничеством со следствием. 

Редакция ИА «Высота 102» продолжит следить за ходом судебного процесса. Ближайшее судебное заседание состоится 8 апреля.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.04.2026 16:14
Расследования 05.04.2026 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.04.2026 19:10
Расследования 03.04.2026 19:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.04.2026 18:03
Расследования 03.04.2026 18:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.04.2026 16:27
Расследования 03.04.2026 16:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.04.2026 15:43
Расследования 03.04.2026 15:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.04.2026 15:16
Расследования 03.04.2026 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.04.2026 12:45
Расследования 03.04.2026 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2026 20:24
Расследования 02.04.2026 20:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2026 19:51
Расследования 02.04.2026 19:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2026 18:58
Расследования 02.04.2026 18:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2026 17:37
Расследования 02.04.2026 17:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2026 17:32
Расследования 02.04.2026 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2026 14:28
Расследования 02.04.2026 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2026 11:02
Расследования 02.04.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.04.2026 07:02
Расследования 01.04.2026 07:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:13
Замены решили всё: «Ротор» побеждает «Нефтехимик» со счётом 3:1Смотреть фотографии
21:11
В Волгоградской области из 33 пропавших человек не нашли семерыхСмотреть фотографии
20:01
Волгоградцам после утренней бури пообещали геомагнитный штильСмотреть фотографии
19:12
Волевая победа: «Ротор» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1Смотреть фотографии
18:35
18067 болельщиков пришли на матч «Ротор» - «Нефтехимик» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:15
«Мечты о новом гаджете затмевают рассудок зумеров»: почему в Волгограде стремительно «молодеет» процедура банкротстваСмотреть фотографии
17:10
За футбольным матчем на «Волгоград Арене» 5 апреля следят силовикиСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области начальницу почты обвиняют в присвоении «ветеранских» денегСмотреть фотографии
15:42
Сразу на 25% дороже: волгоградских туристов в Индии ошарашили ростом цен на едуСмотреть фотографии
14:41
«Меньше суеты. В этом и есть главный секрет»: сотни волгоградцев отметили Вербное воскресенье в храмах городаСмотреть фотографии
14:25
Волгоградский музтеатр сообщил о смерти фотографа-дизайнера Рафаэля МурадьянаСмотреть фотографии
13:53
МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды 5 апреля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:42
Следующие через Волгоградскую область поезда из Дагестана задерживаются из-за ливняСмотреть фотографии
13:14
Традиции гандбола живут: в Волгограде завершился турнир памяти Константина ГалузоСмотреть фотографии
12:45
Суд в Дагестане взыскал более 650 тыс. рублей за свалку у волгоградского СНТСмотреть фотографии
11:50
Депутат Калашников сохранил политический статус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Двое судовладельцев наказаны в первые дни навигации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом мотоциклист погиб, врезавшись в мусоровозСмотреть фотографии
10:15
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО пулеметчиком Денисом УваркинымСмотреть фотографии
10:03
Осечка «Динамо‑Синара‑2» перед битвой с лидеромСмотреть фотографии
09:32
Два месяца в реанимации: в Волгограде спасли 720-граммового младенцаСмотреть фотографии
09:05
«От солнца до сих пор слезятся глаза»: в Волгограде изъятая из Дагестана пятерка львов отвыкает от ужасов прежней жизниСмотреть фотографии
08:58
Украинские БПЛА 5 апреля миновали Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:26
Вербное воскресенье за неделю до Пасхи: где освятить вербы в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:41
В Волгограде рейсы из Санкт-Петербурга задерживаются на фоне атак БПЛАСмотреть фотографии
07:22
Дожди с похолоданием до +1 обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:39
Котелок защитника Сталинграда покажут в музее Победы в МосквеСмотреть фотографии
06:09
В Волгоград прибудет чудотворная икона Божией Матери «Тадулинская»Смотреть фотографии
21:46
В Волгограде профессор Петров передал в музей Лосева сотню коллекционных картинСмотреть фотографии
21:13
Волгоградские штангисты на первенстве России: золотая симфония Климова и бронзовый аккорд ЗавьяловаСмотреть фотографии
 