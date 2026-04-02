



В Волгограде продолжается судебный процесс по делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина летом 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 2 апреля, в закрытом режиме прошло седьмое по счету заседание.

Отметим, что обвиняемый в жестоком убийстве Сергей Кибальников ранее уже был допрошен в Волгоградском областном суде. Сегодня суд заслушал свидетелей защиты. Как пояснил информагентству представитель потерпевших, на восьмом по счету заседании планируют допросить мать и супругу Василия Ветлугина.

– У суда возникли вопросы по гражданским искам, поэтому сегодня было решено вызвать на следующее заседание потерпевших, – пояснил Артем Хачатурян. – Ожидаем, что уже в скором времени перейдем к прению сторон.

До сих пор, несмотря на высокий интерес общественности к нашумевшему уголовному делу, процесс в Волгоградском областном суде проходит в закрытом режиме. Такое решение было изначально принято судьей Викторией Плотицыной с учетом обстоятельств совершенного преступления и особого статуса жертвы.





Беспрецедентное по своей жестокости убийство было совершено бизнесменом Сергеем Кибальниковым в городе Камышине Волгоградской области 14 августа 2025 года. Дождавшись Василия Ветлугина по окончании рабочего дня в Камышинском городском суде, злоумышленник выдвинулся ему навстречу. Судья попытался спастись бегством, однако Кибальников произвел несколько выстрелов ему в спину из карабина «Сайга». После, приблизившись к умиравшему мужчине, камышанин достал приготовленный заранее нож и оскопил им свою жертву.

Примечательно, что преступление было совершено в светлое время суток – около 17.00 – в достаточно многолюдном месте. Данный факт стал одним из отягчающих обстоятельств – убийство, пришли к выводу предварительное следствие и прокуратура, было совершено Сергеем Кибальниковым общеопасным способом.

Житель Камышина обвиняется по четырем статьям УК РФ, три из которых – тяжкие:

– ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему;

– ч. 1 ст. 223 УК РФ – незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, а также незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию;

– ч. 2 ст.105 – убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом;

– ч. 2 ст. 167 – уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды.





Напомним, что в качестве возможного мотива убийства Сергеем Кибальниковым Василия Ветлугина в Камышине называли ревность – по не подтвержденным официально сведениям, у погибшего могли быть отношения с экс-супругой предпринимателя, которая также работала в Камышинском горсуде. До сих пор, в связи с закрытым процессом, эта версия остается всего лишь догадкой.

Интересы Сергея Кибальникова в Волгоградском областном суде представляет адвокат Вадим Карандашов. Представитель потерпевших, Артем Хачатурян, высказывал ранее предположение, что подсудимый вряд ли подучит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в связи с его активным сотрудничеством со следствием.

Редакция ИА «Высота 102» продолжит следить за ходом судебного процесса. Ближайшее судебное заседание состоится 8 апреля.