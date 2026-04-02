По подозрению в мошенничестве задержана 28-летняя волгоградка, которая пообещала с помощью магии вылечить больные ноги 78-летней пенсионерке. В результате пожилая женщина, поверившая лжецелительнице, лишилась 200 тысяч рублей.

Задержанная подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию еще месяц назад – 2 марта текущего года. Она рассказала, что на улице в Михайловке к ней подошла незнакомка и сообщила, что может вылечить её больные ноги. В этом момент к ним присоединилась прохожая, которая стала расхваливать «целительницу». Этого оказалось достаточно, чтобы пенсионерка поверила, что ей предоставился шанс поправить здоровье.

Она передала кусок мыла и 200 тысяч рублей, завернутые в платок, лжецелительнице, которая провела магический обряд и вернула сверток, но запретила сразу его разворачивать. Уже дома пенсионерка обнаружила, что денег внутри нет. После этого женщина обратилась в полицию. Спустя месяц подозреваемую задержали, но похищенную сумму она уже успела потратить.





