90 сотрудников волгоградского завода не видели зарплату пять месяцев

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческого предприятия, который пять месяцев не платил зарплату более 90 работникам. Общая сумма задолженности составила свыше 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

- По данным следствия, осенью 2025 года руководитель предприятия, стремясь скрыть фактическое финансовое положение организации и создать видимость ее стабильной работы перед контрагентами и иными лицами, принял решение о невыплате заработной платы подчиненным. При этом работники в полном объёме исполняли свои трудовые обязанности, - уточнили в следственном органе, добавив, что в отношении руководителя уголовное дело возбуждено по ст. 145.1 УК РФ (частичная и полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершённая из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

Заработанные деньги сотрудники предприятия несколько месяцев либо не получали вовсе, либо получали частично. При этом установлено, что деньги на выполнение обязательств перед работниками были, но они тратились на иные хозяйственные нужды. После того, как в ситуацию вмешалось следствие, удалось добиться погашения половины задолженности перед работниками. О каком предприятии идет речь – не уточняется.

По сведениям ИА «Высота 102», такие долги перед сотрудниками образовались на волгоградском метизном заводе. Сотрудники предприятия, которых держали «на голодном пайке», пожаловались на нарушение своих прав.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!