Два поезда, следующие через Волгоградскую область из Москвы в Дагестан и обратно, задерживаются из-за обильных осадков и подтопления железнодорожных путей на территории республики.

- Предполагаются задержки проездов №86 Москва – Дербент и №85 Дербент – Москва, - сообщает 5 апреля Северо-Кавказская железная дорога.

Подтопление путей произошло на участке между станциями Мамед-Кала и Дагестанские огни. Из-за этого, как уточняет РЖД, поезд №85 Дербент-Москва отменен на участке Дербент-Махачкала. Пассажиры поезда №86 Москва-Дербент будут перевезены автотранспортом с высадкой в Избербаше и Дербенте. Обо всех изменениях пассажиров обещают информировать по СМС.

Согласно открытым данным, поезда №85 и №86 следуют через Палласовский район Волгоградской области.

В ночь на 4 апреля Дагестан вновь накрыла непогода. Сильные ливни превратили в реки улицы Дербента и Махачкалы. За сутки, по данным синоптиков, здесь выпала почти месячная норма осадков.

