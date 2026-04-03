Полицейские задержали шестерых молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет после массовой драки у ТРЦ в Волжском. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении задержанных составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. При этом за медицинской помощью после произошедшего никто не обратился.





Массовая драка у ТРЦ «Волгамолл» в Волжском произошла вечером 1 апреля. По свидетельствам очевидцев, в драке участвовали более десяти человек, которые избивали руками и ногами двоих парней, пытавшихся от них убежать.

