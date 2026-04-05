Со 2 по 4 апреля 2026 года в Волгограде прошли Открытые региональные физкультурные соревнования по гандболу среди девушек памяти заслуженного работника физической культуры и спорта РСФСР Константина Галузо. Турнир собрал лучшие молодёжные команды страны и стал настоящим праздником для поклонников этого динамичного вида спорта.

Турнир учреждён в память о Константине Борисовиче Галузо — родоначальнике гандбола в Волгоградской области, первом директоре областной детско‑юношеской спортивной школы (ныне ВОСШ), заслуженном работнике физической культуры РСФСР.

Константин Борисович Галузо сыграл ключевую роль в развитии гандбола региона: он стоял у истоков этого вида спорта и заложил основы местной спортивной школы. После его смерти 1 ноября 2024 года было принято решение посвятить ему ежегодные соревнования.

Первый турнир прошёл в апреле 2025 года в ФОК имени Левона Акопяна. Победу одержала «Академия гандбола» из Краснодара, которая обыграла команду из Ростова‑на‑Дону со счётом 18:8.

В соревнованиях 2026 года участвовали команды из Санкт‑Петербурга, Астрахани, Ростова‑на‑Дону, Новороссийска, а также две сборные из Волгограда.

По итогам состязаний определились призёры:

Золото завоевала команда ГК «Ростов‑Дон‑2011» из Ростова‑на‑Дону. В финальном матче она одержала победу над «Академией гандбола» (Краснодар) со счётом 24:19.

Серебряным призёром стала «Академия гандбола» из Краснодара.

Бронзовую медаль получила команда СШОР им. А. А. Каршакова из Волгограда.

Соревнования подтвердили свой статус значимого события в календаре молодёжного гандбола России и продолжили традицию сохранения спортивного наследия Константина Борисовича Галузо.

Александр Веселовский





