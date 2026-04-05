Волгоградские туристы, которые в настоящее время отдыхают в Индии, пришли в шок от резкого роста цен на продукты. За один день стоимость меню в отеле, где находятся наши соотечественники, выросла сразу на 25%.

- Мы, конечно, ко всему привыкшие, но, чтобы резко так и сразу на 25%... Даже не представляем, что было бы у нас, если бы за ночь так поднялись цены, - говорят ошарашенные волгоградцы.

По их словам, подорожало буквально всё: еда, шоколадки для детей, алкоголь и сигареты.

По данным федеральных СМИ, с апреля в Индии повысили цены на сжиженный углеводородный газ для бытовых потребителей. Это произошло из-за конфликта на Ближнем Востоке, так как 90% импорта этого топлива идет из этих стран в Индию через Ормузский пролив. Также в Индии двое подорожало авиатопливо. Связано ли это с ростом цен на продукты и другие товары – не сообщается.

