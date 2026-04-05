



В Волгоградской области, как и в других регионах России, стремительно «молодеет» банкротство. По словам специалистов, для поколения «зумеров» процедура, прежде воспринимавшаяся как финансовый и личный крах, выглядит максимально простым и даже безобидным шагом. О причинах новой тенденции и способах решить проблему, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у экспертов.

Сотрудники Финансового университета, сообщает «Российская газета», приводят шокирующую статистику. Среди молодых людей в возрасте от 22 до 25 лет количество банкротств за два года увеличилось в 10 раз.

Экономист: «В мире потребления выросло целое поколение»

Волгоградские экономисты о тенденциях последних лет знают не понаслышке. По их мнению, выросшие в обществе потребления «зумеры» не просто не знают цены деньгам, но и попросту не умеет соизмерять желания и возможности.

- Я думаю, в этом случае правильнее говорить не о конкретном, единственном, факторе, а об их совокупности. Во-первых, у нас достаточно легко получить кредит на тот же Iphone, который многим молодым людям буквально застилает глаза. Как возвращать эти средства и расплачиваться с банком, в момент оформления продукта думают немногие из молодых клиентов, - рассуждает доктор экономических наук , заведующая кафедрой финансов, учета и экономической безопасности ВолГУ Наталья Горшкова. – Вопрос траты денег – больше психологический. Как мы относимся к финансам, насколько дисциплинированы в тратах? К сожалению, во взращенном обществе потребления молодежь воспринимает эти вопросы довольно безответственно.





Позитивный фон серьезной процедуре, рассуждает Наталья Горшкова, придает и агрессивная реклама в медиа.

- Обратите внимание, как еще недавно подавалась реклама процедуры банкротства? Как некое благо! Берите кредиты, празднуйте свадьбы, покупайте машины, а после – собирайте нужный пакет документов и безболезненно решайте все проблемы, - говорит председатель общественного совета комитета финансов Волгоградской области. – Но ведь за внешней «мишурой» стоят серьезные последствия. Во-первых, эта услуга не бесплатна. Во-вторых, вы раз и навсегда портите себе кредитную историю. А что делать, когда однажды вам реально потребуется оформление ипотеки? К тому же, при банкротстве у пользователя блокируются все карты, а часть его заработной платы или иных доходов изымаются в пользу долга. Так что, уверяю, ничего приятного и хорошего в этой процедуре нет.

По мнению экспертов, волгоградцам, которые не умеют вовремя нажать на тормоз и совершают необдуманные импульсивные покупки, следует заранее позаботиться о своем будущем.

- На мой взгляд, таким людям было бы не лишним установить самозапрет на оформление кредитов, - заключает экономист. – В этом случае у них будет время остыть и как следует обдумать принимаемое решение. К тому же, с самых ранних лет с детьми нужно заниматься не только финансовой грамотностью. В них нужно развивать финансовую культуру, то есть вырабатывать дисциплину и привычку ответственно пользоваться деньгами.





Психолог: «Современные взрослые моментально удовлетворяют потребность ребенка»

Различия между людьми разных поколения очевидны даже в самом отношении к финансовым вопросам, убеждена волгоградский психолог Дина Зиновьева. Для волгоградцев среднего и старшего возрастов, привыкших держать лицо в любых ситуациях, банкротство становится не просто признанием финансового краха, но и ударом по самооценке.

- Для взрослого поколения, выросшего в совершенно других условиях, важнее ощущение себя как субъекта. Человек говорит самому себе: Я могу справиться со своими трудностями, расплатиться с долгами, я не хочу потерять лица перед другими, - комментирует кандидат психологических наук Дина Зиновьева. - В целом они стараются находить возможность выполнять свои обязательства и решаются на банкротство в самых крайних случаях. В случае с молодыми горожанами важна не столько сама процедура, сколько то, что у них так и не формируется чувство ответственности за свои поступки и умение заходить в долгосрочные проекты, в которых нужны вложения времени, усилий, жизни. Это касается не только работы, но и личных отношений, воспитания детей, формирования себя как личности. В результате получается время всего быстрого, короткого и одноразового.





В мире, где многие вопросы решаются в несколько кликов, «обнуление» становится для молодых людей едва ли очередным удовлетворением собственных сиюминутных потребностей.

- Деньги для молодых людей не имеют материального характера, так как они выросли в цифровых условиях. Ощутить твердую банкноту, как ощущали их родители, вложившие в дело свой труд, время и усилия, а в ответ получившие бумажный эквивалент, у них попросту нет возможности, - рассуждает Дина Зиновьева. – Я не хочу ругать поколение «зумеров», потому что они росли в условиях, когда практически любую появившуюся у них потребность моментально удовлетворяли. Взрослые не формировали в них воли в ситуациях, когда нужно откладывать свое желание и хотя бы немного ждать. Вырастая, формируя основу общества, становясь основными жителями нашей страны, молодые люди способны так же легко обнулить все вокруг себя. То есть этот большой философский вопрос касается существования не конкретного человека, а большого сообщества.

