



Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 16-летней девушки, сбившей на самокате 46-летнюю пешехода.

Инцидент произошел 12 августа 2025 года. Обвиняемая в вечернее время арендовала электросамокат, после чего на скорости не менее 25 км/час передвигалась по тротуарам вдоль жилых домов. В какой-то момент подросток отвлеклась от управления и наехала на пешехода. В результате удара пострадавшая упала лицом на асфальт. При этом виновница, увидев произошедшее, не оказала помощь пострадавшей и покинула место происшествия.

Женщина получила черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, костей лицевого скелета и височной кости. Ввиду тяжести полученных повреждений женщина длительное время проходила лечение и реабилитацию.

Позднее председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу по факту травмирования женщины. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело.

Свою вину несовершеннолетняя полностью признала. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №64 Волжского Волгоградской области.