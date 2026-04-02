Волгоградца осудят за кражу у государства песка на 900 тыс. рублей

В Волгоградской области перед судом предстанет 61-летний местный житель, который воровал песок из карьера в Котовском районе.

По данным следствия, кражу обвиняемый совершил в сентябре 2025 года при помощи спецтехники, принадлежащей его супруге. В общей сложности он вывез с территории карьера более 1,1 тысячи куб.м. песка. Нанесенный государству ущерб превысил 900 тысяч рублей.

Фигурант уголовного дела полностью признал вину по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы. В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на спецтехнику, с помощью которой обвиняемый воровал и вывозил песок.





