5 апреля в Волгоградской области ожидается резкое ухудшение погоды. МЧС России распространило экстренное предупреждение о комплексе неблагоприятных явлений, которые ожидаются в регионе до конца суток.

- Ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20 м/с в отдельных районах Волгоградской области до конца суток 5 апреля. Будьте внимательны и осторожны! - говорится в сообщении оперативного ведомства.

Напомним, что ранее Гидрометцентр России объявил в Волгоградской области из-за грозы и ветра желтый уровень погодной опасности.





