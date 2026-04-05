Перед судом в Палласовском районе Волгоградской области предстанет 27-летняя начальница почтового отделения, которую обвиняют в присвоении около 290 тысяч рублей.

В районном отделе полиции, где расследовали это уголовное дело, объявили о передаче материалов в суд.

Установлено, что начальница почты решила поправить свое материальное положение незаконным способом. Она стала ежемесячно присваивать поступающие в кассу денежные средства, которые предназначались для выплаты пособий инвалидам, ветеранам труда и другим категориям. Начальница вносила в компьютерную программу недостоверные сведения о выдаче денег данным лицам.

Гражданам, которые приходили в отделение почты за получением полагающихся им выплат, она говорила о задержке финансирования. Также она периодически брала из кассы различные суммы наличных, внося в компьютерную систему ложные сведения о фактическом финансовом остатке.

Таким образом она присвоила около 290 тысяч рублей в период с сентября 2024 года по январь 2025-го и потратила их на личные нужды.

Преступление вскрылось в ходе внеплановой проверки почтового отделения, которая была проведена после жалоб граждан в головной офис организации. О выявленной недостаче проверяющие сообщили в правоохранительные органы. В настоящее время обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб. За содеянное ей грозит до 6 лет лишения свободы.





