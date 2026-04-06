Волгоградцы не смогли увидеть первую комету 2026 года: она сгорела





Первую в этом году комету C/2026 A1 поглотило солнце. Как рассказали в лаборатории солнечной астрономии, летучие вещества кометы оказались рассеяны в протяженной солнечной короне, тогда как крупные каменные фрагменты теоретически могли упасть непосредственно на солнечную поверхность. Часть пылевого хвоста кометы в момент катастрофы была оторвана и вытеснена давлением света. Ранее специалисты предрекали такой сценарий.

Сгоревшая комета имеет отношение к кометам Крейца, которых считают обломками неизвестной гигантской кометы, распавшейся столетия, а, возможно, и тысячелетия назад. Некоторые крупные обломки этого гипотетического тела периодически сближаются с Солнцем. В частности, считается, что один из них породил Великую комету 1106 года, а последняя, в свою очередь тоже распавшись, породила Великие кометы 1843 года и, возможно, Великую комету 1882 года. Одним из фрагментов этой, продолжающейся столетия, цепочки распадов, предположительно, является и погибшее небесное тело.





