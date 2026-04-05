Волевая победа: «Ротор» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1

Сегодня, 5 апреля, «Ротор» в домашнем матче победил команду «Нефтехимик» со счетом 3:1. За игрой с трибун наблюдали 18067 болельщиков.

В матче «Ротор» - «Нефтехимик» счёт открыли гости на 16-ой минуте игры. После подачи мяча с углового Рашид Магомедов головой переправил мяч в ворота волгоградцев, но уже на 24-й минуте «Ротор» сравнял счёт - Артëм Симонян замкнул передачу с фланга.

Первый тайм матча «Ротор» -«Нефтехимик» закончился вничью - 1:1. Игра проходила при игровом преимуществе хозяев поля.

Во втором тайме волгоградцы забили гостям второй гол. Вышедший на замену Саид Алиев протолкнул мяч в сетку - 2:1 в пользу «Ротора». Феноменальный, третий гол в ворота «Нефтехимика» дальним ударом забил Давид Давидян.

Пропустив в начале первого тайма, волгоградцы усилили давление и забили три безответных мяча. Таким образом, подопечные Дмитрия Парфëнова вернулись на четвёртое место в турнирной таблице.

