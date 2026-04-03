Афера с землей для многодетных раскрыта в Волгограде

В Волгограде раскрыта афера с участками для многодетных. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в 2024-2025 годах предприниматель, занимающийся строительством коттеджей, предлагал многодетным женщинам за 250 тысяч рублей передать ему по доверенности право на земельные участки, на которые они могут претендовать. При этом женщины были введены в заблуждение относительно стоимости земли и места ее расположения.
Таким образом, предпринимателю удалось завладеть желаемыми участками, минуя конкурсные процедуры, необходимые при получении земли на общих основаниях. Затем он возводил на участках, фактическая стоимость которых превышала 1 миллион рублей, коттеджи для их последующей продажи.
На основании материалов проверки прокуратуры Волгограда в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).